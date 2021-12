Flipkart Big Saving Days Sale: ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर चल रही सेल में हिस्सा लेकर आप अपने पसंदीदा स्मार्टफोन को बेहद ही कम कीमत में घर ले जा सकते हैं. 16 दिसंबर से शुरू हुई यह सेल 21 दिसंबर (Apple iPhone 12) तक चलेगी और आज इस सेल का दूसरा दिन है. आज भी कई स्मार्टफोन (Discount on Smartphone) पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है. आज की बेस्ट डील पर नजर डालें तो iPhone 12 को कम कीमत में खरीदने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा. (Best Deal on Smartphone) सेल के तहत iPhone 12 मात्र 54,199 रुपये में उपलब्ध हो रहा है. (Flipkart Sale) जबकि इसकी कीमत 65,900 रुपये है. आइए जानते हैं सेल में मिलने वाले ऑफर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Vodafone Idea ने लॉन्च किए 4 धमाकेदार प्लान, Airtel और Jio को मिलेगी कड़ी टक्कर

iPhone 12 पर उठाएं शानदार ऑफर्स का लाभ

iPhone 12 की ओरिजनल कीमत 65,900 रुपये है लेकिन सेल के तहत इसे मात्र 54,199 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके अलावा iPhone 12 के साथ मिलने वाले अन्य ऑफर्स की बात करें तो यूजर्स इसके साथ एक साल का Disney+ Hotstar Mobile का फ्री सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा नो कोस्ट ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर की भी सुविधा दी जा रही है. इतना ही नहीं, यदि आप इस डिवाइस को खरीदने के लिए एसबीआई कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपको 10 प्रतिशत का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा.