Apple Event on 13 October: Apple iPhone 12 का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. कंपनी 13 अक्टूबर को एक इवेंट आयोजित कर रही है. इस वर्चुअल इवेंट में Apple iPhone 12 Series लॉन्च की जाएगी. ऐपल ने ‘Hi, Speed’ टैगलाइन से अपने इवेंट की जानकारी दी है. ऐपल आईफोन 12 सीरीज स्मार्टफोन्स 5जी कनेक्टिविटी के साथ आएंगे. Also Read - IPhone 12 Price in India: इस दिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंच सकती है आईफोन 12 की पहली खेप, जानें सेलिंग डेट

Apple Event Launch Details (ऐपल इवेंट लॉन्च डीटेल)

ऐपल का इवेंट 13 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा. ऐपल ने अभी इस इवेंट के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है. हालांकि, उम्मीद है कि इवेंट में आईफोन 12 सीरीज के साथ कंपनी कुछ और प्रॉडक्ट भी पेश कर सकती है. Also Read - Apple अगले महीने लॉन्च कर सकता है चार नए iPhone 12, जानें कीमत और देखें अपने बजट का आईफोन

Also Read - Apple iPhone 12 launch Date: iPhone 12 सीरीज 13 अक्टूबर को हो सकती है लॉन्‍च, जानें खास बातें

Apple iPhone 12 सीरीज में आ सकते हैं चार फोन

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईफोन 12 सीरीज के तहत कंपनी चार स्मार्टफोन लॉन्च करेगी. इसके तहत iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max और Phone 12 Mini शामिल हैं. लीक्स में कहा गया है कि आईफोन 12 मिनी इनमें सबसे सस्ता होगा. यह 5.4 इंच स्क्रीन के साथ आएगा. वहीं, iPhone 12 में 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलेगा.

कितनी हो सकती है कीमत?

एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि iPhone 12 मॉडल पिछले साल लॉन्च हुई आईफोन सीरीज के मुकाबले महंगे होंगे. पहले आई रिपोर्ट में कहा गया था कि आईफोन 12 मॉडल्स की कीमत 699 डॉलर से 749 डॉलर (करीब 51,300 से 55,000 रुपये) के बीच होगी. हाल में आई रिपोर्ट में कहा गया है कि 5जी सपोर्ट के कारण आईफोन 12 की कीमत बढ़ गई है. अब इसकी शुरुआती कीमत 749 डॉलर, यानी करीब 55 हजार रुपये हो सकती है.

आईफोन 12 के साथ नहीं मिलेगा चार्जिंग केबल

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आईफोन 12 सीरीज के साथ चार्जिंग केबल नहीं मिलेगा. माना जा रहा है कि कीमत कम रखने के लिए कंपनी ऐसा कर सकती है. बता दें कि हाल में ऐपल ने ऐपल वॉच सीरीज 6 और नए आईपैड को बिना चार्जर के लॉन्च किया है.