Apple Days Sale: साल 2021 खत्म होने को है और नया साल दस्तक देने के इंतजार में खड़ा है. ऐसे में Apple नया साल शुरू होने से पहले अपने यूजर्स के लिए शानदार तोहफा लेकर आई है. (Discount on Apple iPhone 13 Series) कंपनी ने इस साल की अपनी आखिरी सेल ‘Apple Days Sale’ की घोषणा की है. (iPhone 13 Price in India) इस सेल के तहत कंपनी कई डिवाइसेज पर जबरदस्त छूट के (Best Deal on Smartphone) साथ ही कई आकर्षक ऑफर्स का भी लाभ उठाने का मौका मिल रहा है. इस सेल का आयोजन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर किया गया है. (Tech News Hindi) इसके अलावा Vijay Sales पर भी Apple डिवाइसेज पर आकर्षक छूट दी जा रही है. (Tech News) इस छूट व डिस्काउंट का लाभ 31 दिसंबर तक ही उठाया जा सकता है.Also Read - World First SMS: Vodafone ने आखिर बेच ही दिया दुनिया का पहला SMS, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान

Apple Days Sale: डिवाइसेज पर मिलेगा जबरदस्त डिस्काउंट

अगर आप नया Apple का कोई डिवाइस खरदीने की प्लानिंग कर रहे हैं तो Apple Days Sale में हिस्सा जरूर लें. इस सेल के तहत आप iPhone 13, Apple Watch सीरीज 7, AirPods, AirPods Pro, MacBook Air M1, iPad Air समेत दूसरे कई डिवाइसेज पर आकर्षक ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं. Also Read - Vivo V23 सीरीज ड्यूल सेल्फी कैमरे के साथ भारत में 4 जनवरी में होगी लॉन्च, जानें संभावित स्पेसिफिकेशन्स

iPhone 13 सीरीज को कम कीमत में खरीदने का मौका

iPhone 13 सीरीज की बात करें तो सेल के तहत इसे मात्र 61,900 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है. जबकि इसकी ओरिजनल कीमत 79,900 रुपये है. वहीं Vijay Sales पर यह डिवाइस 75,900 रुपये में उपलब्ध हो रहा है. लेकिन HDFC Bank कार्ड से पेमेंट करने पर 6,000 रुपये डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा इस डिवाइस पर 5,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी प्राप्त किया जा सकता है. इसके बाद विजय सेल्स से iPhone 13 को मात्र 69,900 रुपये में खरीदा जा सकता है. Also Read - Battlegrounds Mobile India पर चीटिंग करने वाले हो जाएं सावधान! अब अकाउंट के साथ फोन पर भी लगेगा बैन

iPhone 13 Mini पर मिल रही है भारी छूट

iPhone 13 Mini की बात करें तो इसकी ओरिजनल कीमत 69,900 रुपये है लेकिन विजय सेल्स पर यह 66,400 रुपये में उपलब्ध हो रहा है. इसके अलावा HDFC Bank कार्ड का उपयोग कर आप 6,000 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं. जिसके बाद यह फोन केवल 60,400 रुपये में उपलब्ध होगा.

iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max कम कीमत में उपलब्ध

iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max को भी कम कीमत में खरीदने का मौका मिल रहा है. सेल के तहत iPhone 13 Pro को डिस्काउंट का लाभ उठाकर 1,08,900 रुपये में खरीदा जा सकता है. जबकि iPhone 13 Pro Max की कीमत घटकर 1,18,400 रुपये हो जाएगी.

अन्य प्रोडक्ट भी ऑफर में उपलब्ध

सेल के तहत यूजर्स iPad 9th Gen को 26,600 में खरीद सकते हैं. जबकि iPad Air 4th Gen को 46,900 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है. वहीं डिस्काउंट के बाद iPad Pro की कीमत 63,500 रुपये हो गई है. जबकि डिस्काउंट के बाद आप Macbook Air M1 को 77,610 रुपये, Macbook Pro M1 को 1,03,610 रुपये और Macbook Pro M1 Pro को 1,71,200 रुपये में खरीद सकते हैं.