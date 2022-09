Apple का ‘Far Out’ इवेंट आज 7 सितंबर को हो रहा है और लंबे समय से जिसका इंतजार था, आज उस फोन से पर्दा हटने वाला है. ऐप्पल इस इवेंट में ना केवल iPhone 14 सीरीज, बल्कि उसके साथ ऐप्पल वॉच 8 सीरीज (Apple Watch 8 series), नया आईपैड मॉडल (new iPad models), एयरपॉड प्रो 2 (AirPods Pro 2) और नया मैक प्रो (new Mac Pro) भी लॉन्च करने वाला है. हालांकि लॉन्च से पहले ही ऐप्पल के प्रोडक्ट्स को लेकर कई लीक्स आ रहे हैं, जिससे आप iPhone 14 के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स का अंदाजा लगा सकते हैं. आपको बता दें कि आईफोन 14 सीरीज में चार मॉड्स शामिल होंगे, इसमें आईफोन 14 (iPhone 14), आईफोन 14 प्लस (iPhone 14 Plus), आईफोन 14 प्रो (iPhone 14 Pro) और आईफोन 14 प्रो मैक्स (iPhone 14 Pro Max) है. हमें ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कंपनी नई बजट आईपैड मॉडल भी पेश कर सकती है. Also Read - iPhone के लिये लॉन्च हुआ नया Truecaller, 10 गुना बेतहर करता है काम, spam पर रखता है पैनी नजर

ऐप्पल वॉच प्रो (Apple Watch Pro) भी इसी इवेंट में लॉन्च किया जा सकता है. यह एक रग्ड स्मार्टवॉड है और अनुमान लगाया जा रहा है कि यह अब तक का सबसे महंगा स्मार्टवॉट होगा. खैर अगर आप ऐप्पल के फार आउट इवेंट को लाइव देखना चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट और YouTube पर देख सकते हैं. यहां जानिये कि आप लाइव इवेंट कब और कैसे देख सकते हैं.

iPhone 14 series launch: ऐसे देखें live स्ट्रीमिंग

भारतीय समय के अनुसार Apple का 'Far Out' इवेंट रात 10:30 बजे शुरू होने वाला है और इसे Apple की वेबसाइट और YouTube चैनल पर लाइव किया जाएगा. आप अगर ये इवेंट लाइव देखना चाहते हैं तो यहां नीचे दिये गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं.

iPhone 14 series स्पेसिफिकेशंस

iPhone 14 सीरीज में चार मॉडल होंगे, जैसा कि आपको पता है – आईफोन 14 (standard iPhone 14), आईफोन 14 प्रो (iPhone 14 Pro), आईफोन 14 मैक्स (iPhone 14 Max) और आईफोन 14 प्रो मैक्स (iPhone Pro Max). इसके प्रो वर्जन के डिजाइन में बदलाव होंगे. इसमें होल पंच कटआउट समेत सेल्फी स्नैपर और फेस ID सेंसर देखने को मिल सकता है. इसमें कोने पर सिमेट्रिकल बेजल होगा और पिछले साल की तरह बॉक्सी डिजाइन होगा. इस बार आपको कई नये रंग देखने को मिल सकते हैं. इसके स्टैंडर्ड मॉडल में नोच हो सकता है.

आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो मॉडल में 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जबकि मैक्स और प्रो मैक्स वर्जन में 6.7 इंच की स्क्रीन मिल सकती है. प्रो वर्जन में 120Hz रिफ्रेश रेट और ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले मिलेगा. IPhone 14 प्रो मॉडल को Apple A16 बायोनिक चिपसेट द्वारा संचालित कहा जाता है, जबकि मानक संस्करणों में दिनांकित A15 बायोनिक प्रोसेसर बॉक्स से बाहर हो सकता है.

जबकि स्टैंडर्ड iPhone 14 मॉडल में केवल मामूली कैमरा सुधार मिलेगा, प्रो संस्करणों में एक नया 48MP प्राथमिक कैमरा मिलेगा और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुधार होने चाहिए. कहा जाता है कि iPhone 14 में 3,279mAh की बैटरी क्षमता, iPhone 14 Max में 4,325mAh की बैटरी, iPhone 14 Pro में 3,200mAh की क्षमता और iPhone 14 Pro Max में 4,323mAh की बैटरी होने की बात कही गई है.