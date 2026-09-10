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फोल्डेबल iPhone Duo से लेकर 18 Pro Max तक Apple ने लॉन्च किए ये नए डिवाइस, जानिए भारत में कितने का मिलेगा नया फोन

Apple ने iPhone 18 Pro के साथ iPhone Duo, Apple Watch Series 12, Ultra 4 और AirPods 5 लॉन्च किए, जानिए फीचर्स, भारत में कीमत और सेल की तारीख.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: September 10, 2026, 1:39 AM IST
Apple iPhone 18 Pro, iPhone Duo, Apple Watch Series 12
फोल्डेबल iPhone Duo से लेकर 18 Pro Max तक Apple ने लॉन्च किए ये नए डिवाइस

Apple के ‘Surprise and Shine’ इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ कई नए डिवाइस लॉन्च किए गए. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा Apple के पहले फोल्डेबल फोन iPhone Duo की रही. यह फोन किताब की तरह बीच से खुलता और बंद होता है. इसमें बाहर 5.4 इंच की कवर स्क्रीन और अंदर 7.6 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है. फोन पूरी तरह खुलने पर करीब 4.5mm पतला बताया गया है. इसमें A20 Pro चिप, 12GB रैम और डुअल बैटरी सेटअप मिलता है. कैमरे की बात करें तो पीछे दो 48MP कैमरे दिए गए हैं. इसकी भारत में शुरुआती कीमत ₹2,99,900 बताई गई है.

Apple Watch Series 12 में हेल्थ पर खास फोकस

Apple ने अपनी नई Apple Watch Series 12 भी पेश की है. इस बार कंपनी ने हेल्थ ट्रैकिंग को ज्यादा बेहतर बनाने पर जोर दिया है. इसमें नया हेल्थ सेंसिंग सिस्टम, नया फोटो-डायोड और बेहतर LED सेटअप दिया गया है. कंपनी के मुताबिक, यह घड़ी बैकग्राउंड में हर 5 सेकंड पर हार्ट रेट ट्रैक कर सकती है. इसके अलावा इसमें Apple Intelligence से जुड़े ऑडियो फीचर्स भी मिलते हैं. खास बात यह है कि घड़ी आसपास की आवाजों को पहचानकर अलर्ट दे सकती है. जैसे सायरन, कार का हॉर्न या डोरबेल की आवाज पहचानकर श्रवण बाधित यूजर्स को विजुअल और वाइब्रेशन अलर्ट मिल सकता है. इसकी शुरुआती वैश्विक कीमत $399 बताई गई है.

और पढ़ें: लॉन्च हुआ Apple का पहला फोल्डेबल iPhone Duo, खुलते ही मिलेगी 7.6 इंच की स्क्रीन

Apple Watch Ultra 4 में 48 घंटे से ज्यादा बैटरी

Apple ने Apple Watch Ultra 4 लॉन्च की है. यह Apple की प्रीमियम और रफ-यूज़ स्मार्टवॉच है. इसमें बेहतर हार्ट रेट ट्रैकिंग और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी HRV डेटा कलेक्शन दिया गया है. हेल्थ ऐप में नया ‘Longevity Tab’ भी जोड़ा गया है, जो फिटनेस और रिकवरी से जुड़े ट्रेंड्स को समझने में मदद करता है. बैटरी को भी काफी मजबूत बनाया गया है और सामान्य इस्तेमाल में 48 घंटे से ज्यादा बैकअप मिलने का दावा किया गया है. इसके अलावा Siri AI की मदद से वॉयस नोट्स और मीटिंग्स का सारांश तैयार करने जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसकी वैश्विक शुरुआती कीमत $799 है.

AirPods 5 में बेहतर ANC और वॉल्यूम कंट्रोल

म्यूजिक और ऑडियो पसंद करने वाले यूजर्स के लिए Apple ने AirPods 5 भी पेश किए हैं. कंपनी ने नए ईयरबड्स में बेहतर ऑडियो और एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन यानी ANC पर खास ध्यान दिया है. दावा है कि नए मॉडल में पुराने मॉडल के मुकाबले करीब 50 प्रतिशत ज्यादा नॉइज़ रिडक्शन मिलता है. इसमें नेक्स्ट-जेन एडेप्टिव EQ दिया गया है, जो आसपास के माहौल के हिसाब से ऑडियो को एडजस्ट करता है. एक खास फीचर ऑन-स्टेम वॉल्यूम कंट्रोल है, जिससे यूजर स्टेम पर ऊपर या नीचे स्वाइप करके आवाज कम-ज्यादा कर सकता है. AirPods 5 की कीमत $129 से शुरू होती है, जबकि प्रीमियम वेरिएंट $149 में आता है.

भारत में कीमत और बिक्री की तारीख भी सामने आई

iPhone 18 Pro की भारत में शुरुआती कीमत ₹1,64,990 और iPhone 18 Pro Max की कीमत ₹1,79,990 बताई गई है. वहीं iPhone Duo की शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है. Pro मॉडल्स को ब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर और बरगंडी रंगों में पेश किया गया है. जानकारी के मुताबिक, नए iPhones, Apple Watch और AirPods के लिए प्री-ऑर्डर 12 सितंबर 2026 से शुरू होंगे. इसके बाद 18 सितंबर 2026 से इन डिवाइस की बिक्री शुरू होने की बात कही गई है. इस लॉन्च के साथ Apple ने सिर्फ नए iPhone ही नहीं, बल्कि फोल्डेबल फोन, स्मार्टवॉच और ऑडियो डिवाइस की अपनी पूरी रेंज को भी अपडेट किया है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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