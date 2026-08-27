Apple का बड़ा धमाका! सितंबर में इस दिन होगा कंपनी का इवेंट, iPhone 18 नहीं होगा लॉन्च

Apple का सितंबर में होने वालालॉन्च इवेंट खास होगा. iPhone 18 Pro, Pro Max और फोल्डेबल iPhone आ सकते हैं, जबकि iPhone 18 सितंबर में लॉन्च नहीं होगा.

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सितंबर में इस दिन होगा कंपनी का इवेंट (Image: AI)

Apple ने हर साल तरह 2026 में होने वाले लॉन्च इवेंट की तारीख कन्फर्म कर दी है. कंपनी का कार्यक्रम बुधवार (9 सितंबर 2026) को एप्पल पार्क, क्यूपर्टिनो में होगा. इवेंट भारतीय समयानुसार से देर रात शुरू होगा. एप्पल ने 26 अगस्त को इसके लिए प्रेस इनवाइट भेजे हैं, जिसमें Surprise and Shine लिखा है. इस इवेंट में सबसे ज्यादा नजरें नए आईफोन और कंपनी के दूसरे नए प्रोडक्ट्स पर रहेंगी. इस बार एप्पल का लॉन्च इवेंट पहले से थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि कंपनी सितंबर में iPhone 18 को लॉन्च नहीं करेगी. यानी इस बार आईफोन की नई सीरीज को लेकर सबसे बड़ा बदलाव यही है कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पर ही कंपनी का फोकस रहेगा.

iPhone 18 Pro और Pro Max की होगी बड़ी एंट्री

9 सितंबर के इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. दोनों फोन में बड़े बदलाव जैसे कैमरा और बैटरी से जुड़े अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं. iPhone 18 Pro में 6.3 इंच और Pro Max में 6.9 इंच की स्क्रीन मिलने की बात कही जा रही है. दोनों में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जारी रह सकता है. डिजाइन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कैमरा मॉड्यूल थोड़ा मोटा हो सकता है. वहीं रंगों में गहरा लाल, हल्का नीला, डार्क चेरी, डार्क ग्रे और सिल्वर जैसे विकल्प देखने को मिल सकते हैं. ब्लैक रंग इस बार भी Pro मॉडल से बाहर रह सकता है.

कैमरा में मिलेगा सबसे बड़ा अपग्रेड

इस लॉन्च इवेंट में कैमरा फीचर सबसे ज्यादा चर्चा में रह सकता है. iPhone 18 Pro Max में वेरिएबल अपर्चर कैमरा मिलने की उम्मीद है. यह पहली बार होगा जब किसी iPhone में ऐसा कैमरा फीचर दिया जा सकता है. इससे कैमरा अलग-अलग रोशनी में बेहतर तस्वीर लेने में मदद कर सकता है. खास बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फीचर सिर्फ iPhone 18 Pro Max तक सीमित रह सकता है. इसके अलावा छोटे डायनेमिक आइलैंड की भी चर्चा है. हालांकि स्क्रीन के नीचे फेस आईडी से जुड़े बदलाव को लेकर अभी अलग-अलग रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, इसलिए इस फीचर की पक्की जानकारी लॉन्च इवेंट में ही मिल पाएगी.

नया A20 Pro चिप और बेहतर बैटरी पर भी नजर

एप्पल इस इवेंट में iPhone 18 Pro सीरीज के साथ नया A20 Pro चिप पेश कर सकता है. यह 2 नैनोमीटर तकनीक पर बना होने की बात कही जा रही है. इससे फोन की स्पीड बढ़ने और बैटरी की खपत कम होने की उम्मीद है. दोनों Pro मॉडल में 12 जीबी रैम मिलने की चर्चा है. इसके अलावा Apple का नया C2 मॉडेम भी मिलने की बात सामने आई है. iPhone 18 Pro Max की बैटरी को लेकर भी बड़े दावे हैं. लीक में करीब 5,391 mAH की बैटरी का जिक्र है. हालांकि कंपनी ने अभी इन स्पेसिफिकेशन की पुष्टि नहीं की है, इसलिए इन्हें पक्का नहीं माना जा सकता.

सबसे बड़ा बदलाव: इस बार iPhone 18 नहीं होगा लॉन्च

Apple के इस लॉन्च इवेंट की सबसे खास बात यह है कि iPhone 18 और iPhone 18e को सितंबर में लॉन्च किए जाने की उम्मीद नहीं है. यानी 9 सितंबर के इवेंट में iPhone 18 Pro और Pro Max के साथ iPhone 18 देखने को नहीं मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल इन सस्ते मॉडल को अलग समय पर पेश कर सकता है. iPhone 18 और iPhone 18e को 2027 की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. यह Apple के पुराने लॉन्च तरीके से अलग होगा, जिसमें कंपनी आमतौर पर एक ही इवेंट में पूरी नई आईफोन सीरीज पेश करती थी.

फोल्डेबल iPhone भी दे सकता है बड़ा सरप्राइज

9 सितंबर का इवेंट सिर्फ iPhone 18 Pro और Pro Max तक सीमित नहीं रह सकता. Apple के लंबे समय से चर्चा में चल रहे फोल्डेबल iPhone की एंट्री की भी उम्मीद है. अगर कंपनी इसे पेश करती है, तो यह इस लॉन्च इवेंट का सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है. इसके अलावा नए आईफोन के प्री-ऑर्डर लॉन्च के कुछ दिनों बाद शुरू होने और करीब एक हफ्ते बाद बिक्री शुरू होने की उम्मीद है. हालांकि इन तारीखों की Apple ने अभी पुष्टि नहीं की है. इसलिए फिलहाल 9 सितंबर की लॉन्च तारीख ही पक्की है, जबकि बाकी जानकारी का खुलासा Apple इवेंट में ही होगा.