एप्पल धीरे-धीरे अपने चार स्मार्टफोन को भारत में बेचना बंद कर रही है। इनमें एंट्री लवल iPhone SE समेत iPhone 6, iPhone 6sऔर iPhone 6s Plus जैसे कई स्मार्टफोन है। अभी ये चारों स्मार्टफोन Amazon India पर आउट ऑफ स्टॉक हैं। वहीं फ्लिपकार्ट पर iPhone 6s Plus और iPhone 6 models की कुछ यूनिट्स बेची जा रही हैं। ऐसे में अब आईफोन के एंट्री लेवल स्मार्टफोन को खरीदना और महंगा हो जाएगा।

Apple के एक लीडिंग पार्टनर ने ET को बताया कि Cupertino बेस्ड एप्पल नहीं चाहता है कि एप्पल इंडिया प्रॉफिट की कीमत पर डिस्काउंट देकर वॉल्यूम को बढ़ाएं। ये सभी मॉडल भारत में आईफोन की एवरेज सेलिंग प्राइस को बढ़ा रहे थे। प्रॉफिट और रेवेन्यू के मामले में भी इनकी बड़ी हिस्सेदारी है।

अपनी नई स्ट्रैटजी के तहत एप्पल भारत में अपनी वैल्यू को बरकरार रखना चाहता बजाए कि वह वॉल्यूम पर फोकस करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक iPhone SE, 6, 6s Plus and 6 Plus की बिक्री बंद होने के बाद एंट्री लेवल आईफोन की कीमत 8,000 रुपये तक बढ़ सकती है। एप्पल सेल्स टीम और ड्रिस्टूब्यूटर्स ने ट्रेडर्स को बता दिया है कि iPhone 6s अब भारत में एप्पल का न्यू एंट्री लेवल मॉडल होगा। पुराने फोन के मौजूदा स्टॉक के खत्म होने के बाद ही ऐसा संभव होगा।

iPhone 6s will be the new iPhone SE

अभी भारत में सबसे सस्ता आईफोन iPhone SE है, लेकिन पुराने मॉडल का स्टॉक खत्म होने के बाद iPhone 6s भारत में उपलब्ध सबसे सस्ता आईफोन होगा। iPhone SE की कीमत लगभग 21,500 रुपये है, वहीं iPhone 6s की कीमत 29,500 रुपये के करीब है। एप्पल अपने अपकमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 13 पर भी काम कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह ओएस 22 इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। यह ओएस इंडियन इंग्लिश एसेंक को भी समझेगा। एप्पल के लिए भारत बड़ा मार्केट है और इसलिए वह इंडियन कंज्यूमर्स का एक्सपीरियंस बढ़ाने पर फोकस कर रहा है।