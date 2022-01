Apple इस साल बाजार में अपना सबसे सस्ता 5G iPhone लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. जिसे iPhohe SE 3 5G नाम से पेश किया जाएगा. हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस डिवाइस को (Apple iPhone SE Plus Price) इसी साल मार्च-अप्रैल में लॉन्च कर सकती है. वहीं यह भी चर्चा है कि iPhohe SE 3 के साथ ही कंपनी एक और सस्ते डिवाइस iPhohe SE Plus से पर्दा उठा सकती है. लेकिन (iPhone SE 3 Price) सामने आई लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए यूजर्स को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.Also Read - 6,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Tecno Pop 5 Pro स्मार्टफोन, कीमत 10,000 रुपये से भी कम

क्यूपर्टिनो स्थित टेक दिग्गज Apple कथित तौर पर 2023 की शुरुआत में 5.7 इंच के बड़े डिस्प्ले के साथ चौथी जनरेशन के iPhohe SE Plus को लॉन्च करने की योजना बनी रही है. एप्पल इनसाइड की रिपोर्ट के अनुसार, डिस्प्ले इंडस्ट्री कंसल्टेंट रॉस यंग के मुताबिक, इस बात की भी संभावना है कि iPhohe SE Plus में स्क्रीन एलसीडी के बजाय ओएलईडी का उपयोग किया जा सकता है. लेकिन तब तक डिस्प्ले की लागत काफी कम होने पर ही यह बदलाव किया जाएगा.

इस बीच, तीसरी जनरेशन के iPhohe SE के इस साल व्यापक रूप से लॉन्च होने की उम्मीद है. रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मार्च-अप्रैल में iPhohe SE 3 दमदार फीचर्स के साथ बाजार में दस्तक देगा. नए फोन में नया चिपसेट होगा जो 5nm A15 बायोनिक, जो 5G नेटवर्क सपोर्ट के साथ आएगा. अपकमिंग फोन की कीमत को लेकर भी कई खुलासे किए जा चुके हैं जिनके मुताबिक चीन और दुनिया भर में करीब 400 डॉलर यानि 30,000 रुपये के करीब हो सकती है.

स्मॉल-फॉर्म फैक्टर होने के बावजूद, नए iPhohe का डिजाइन काफी हद तक iPhone XR के समान होने की संभावना है. Apple iPhohe SE 3 में iPhohe 2020 में देखे गए 4G के बजाय 5G कनेक्टिविटी की सुविधा होगी. इसमें अपग्रेडेड इंटरनल के साथ बेहतर प्रदर्शन की सुविधा मिलेगी. आने वाले iPhohe में नीचे और ऊपर बेजल के साथ 4.7 इंच का एलसीडी, उसी एल्यूमीनियम बॉडी में टच-आईडी सेंसर/होम बटन की सुविधा होने की उम्मीद है.