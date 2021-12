Best Deal on Smartphone: अगर आप काफी समय से iPhone XR खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो (Apple iPhone) अब बिना देर ​करे इसे खरीद सकते हैं. क्योंकि इस डिवाइस में यूजर्स को जबरदस्त डिस्काउंट का लाभ मिल रहा है. ई-कॉमर्स साइट Amazon पर चल रहे ऑफर्स व डिस्काउंट का (Discount And Offers on Smartphone) लाभ उठाकर यूजर्स iPhone XR को मात्र 18,599 रुपये में (Apple iPhone XR Price in India) घर ले जा सकते हैं. जबकि इसके बेस वेरिएंट की कीमत 34,999 रुपये है. लेकिन इसे कम कीमत में खरीदने के लिए Amazon पर कुछ नियम व शर्तें लागू की गई हैं और उनके जरिए ही यूजर्स इसे कम कीमत में खरीद सकेंगे. आइए जानते हैं iPhone XR की कीमत और इस पर मिलने वाले डिस्काउंट के बारे में डिटेल से.Also Read - Smartphone Tips: स्मार्टफोन में स्टोरेज हो रही है कम! तो शायद आप कर रहे हैं ये गलतियां

iPhone XR पर उठाएं डिस्काउंट का लाभ

iPhone XR को केवल 18,599 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है. इस डिवाइस को एक्सचेंज बोनस के तहत 14,900 रुपये में खरीदा जा सकता है. लेकिन यह कीमत आपके पुराने स्मार्टफोन के मॉडल नंबर और कंडीशन पर निर्भर करती है. इसके अलावा Yes Bank और American Express Credit Card से पेमेंट करने पर यूजर्स 1,500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं. Also Read - Whatsapp Scam: अगर आपके पास भी आया है 'Hello Mum/Dad' का मैसेज, तो हो जाएं सावधान, वरना झेलना पड़ेगा नुकसान

iPhone XR की खासियत

iPhone XR कई कलर वेरिएंट में उपलब्ध है. इसमें रेड, ब्लैक, व्हाइट, कोरल, येलो और ब्लू कलर शामिल हैं. इसमें 6.1 इंच की Liquid Retina HD LCD डिस्प्ले दी गई है और यह A12 Bionic चिपसेट से लैस है. यह डिवाइस IP67 सर्टिफाइड है जो कि इसे पानी और धूल—मिट्टी अवरोधक बनाता है. यूजर्स इसे 30 मिनट तक एक मीटर पानी में उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा फोन में 12MP का सिंगल कैमरे के साथ आता है. जिसमें यूजर्स को पोट्रेट मोड, वाइड एंगल, डेप्थ कंट्रोल और स्मार्ट एचडीआर जैसे फीचर्स मिलेंगे. इसके अलावा सेल्फी के लिए फोन में 7MP का ट्रू डेप्थ फ्रंट कैमरा दिया गया है. वहीं सिक्योरिटी के लिए यूजर्स फेस आईडी फीचर का उपयोग कर सकते हैं. Also Read - ALERT: क्या Gmail पर आपको भी मिला है ऐसा कोई मेल? तो आपका बैंक अकाउंट हो सकता है खाली