iPhone 14 Launch Event 2022 | UPDATES: कैलिफॉर्निया के Apple Park में आयोजित एप्पल के सालाना इवेंट में iPhone 14 और iPhone 14 Plus को लॉन्च (Apple iPhone 14 Launch) किया गया. कंपनी ने इस नए सेग्मेंट में कई अपडेट्स दिये हैं. हालांकि iPhone 14 सीरीज के फोन से सिम कार्ड स्लॉट हटा दिया गया है. फिलहाल सिम स्लॉट सिर्फ अमेरिकी मॉडल के लिए हटाया गया है. आने वाले दिनों में भारतीय मॉडल्स में सिम कार्ड स्लॉट दिया जा सकता है. iPhone 14 सिर्फ ई सिम पर ही काम करेगा.Also Read - Apple iPhone 14 launch Live event: बस कुछ घंटों में खत्म होगा इंतजार, जरा संभलकर रहें, आईफोन 14 की पहली झलक उड़ा ना दे होश

Apple इस बार iPhone 14 सीरीज में 5-कोर GPU ला रहा है. कनाडा और अमेरिका में iPhone 14 और iPhone 14 Plus नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा. iPhone 14 की शुरुआती कीमत 799 अमेरिकी डॉलर (iPhone 14 Price) होगी, वहीं, iPhone 14 Plus की कीमत 899 (iPhone 14 Plus Price)) डॉलर रखी गई है. 9 सितंबर से iPhone 14 की प्री-बुकिंग (iPhone 14 Booking Date) शुरू हो जाएगी. Also Read - iPhone 14 और iPhone 14 Plus में होगा iPhone 13 Pro जैसा प्रोसेसर? लीक में हुआ ये खुलासा

799 डॉलर होगी iphone 14 की कीमत. अमेरिका में नवंबर से मिलेगा.. 9 सितंबर से प्री ऑर्डर शुरू होंगे.. #iPhone14 — Vikas Jangra (@vikasjangraji) September 7, 2022

Also Read - iPhone 14 launch: आईफोन 14 खरीदने से पहले जान लें ये 10 बड़ी बातें, उसके ही लगाएं पैसे

आईफोन 14 को पांच कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. इनमें मिडनाइट, स्टारलाइट, पर्पल, ब्लू और प्रोडक्ट रेड शामिल हैं.