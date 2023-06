WWDC 2023: Apple ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप MacBook Air, जानें कीमत और अन्य स्पेसिफिकेशन

WWDC 2023: वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2023 में टेक दिग्गज Apple ने 15 इंच के Macbook Air को लॉन्च किया है. लॉन्चिंग इवेंट में Apple ने बताया कि यह दुनिया का सबसे पतला 15 इंच का लैपटॉप है. नया मैकबुक एयर कंपनी की M2 चिप से लैस है. Apple का दावा है कि यह लैपटॉप परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ के मामले में बेहद शानदार है. कंपनी की तरफ से बताया गया कि इसकी बैटरी लाइफ 18 घंटों तक होगी.

MacBook Air में 2TB तक का स्‍टोरेज दिया गया है. MacBook Air 15 inch की अमेरिका में कीमत 1299 डॉलर है. भारत में MacBook Air 15 Inch की कीमत 1 लाख 35 हजार के आसपास होगी. यह सिल्वर, मिडनाइट, स्पेस ग्रे और स्टारलाइट कलर्स में उपलब्ध होंगे. MacBook Air 15 Inch में चार परफॉर्मेंस कोर और चार एफिशियंसी कोर, 10-कोर जीपीयू और 16-कोर न्यूरल इंजन के साथ 8-कोर सीपीयू है. लैपटॉप में 6 स्पीकर भी हैं.