Apple के M3 iPad Pro में होगी ऐसी स्क्रीन, यूजर्स के आंखों को मिलेगा सुकून

Apple, साल 2024 की पहली छमाही में अपने iPad लाइनअप को अपग्रेड कर सकता है. आने वाले iPad Pro में OLED स्क्रीन में बदलाव के साथ Apple के M3 चिपसेट भी हो सकता है. डिस्प्ले सप्लाई चेन कंसल्टेंट्स (DSCC) के सीईओ रॉस यंग की रिपोर्ट के अनुसार Apple अपने नए iPad Pro पर LTPO-आधारित OLED पैनल का उपयोग करेगा.

उन्होंने आगे बताया किया है कि आने वाले आईपैड प्रो टेंडेम स्टैक डिस्प्ले वाला दुनिया का पहला टैबलेट होगा, जो इसे और अधिक टिकाऊ बना देगा. LTPO पैनल iPad की बिजली खपत को भी कम करेगा. आइए देखें कि ये दो फैक्टर्स Apple के आने वाले iPad Pro को कैसे बेहतर बना सकते हैं.

Apple ने अभी तक अपने iPads पर OLED स्क्रीन का उपयोग नहीं किया है. जबकि लेटेस्ट iPad Pro 6th जेनरेशन एक मिनी-एलईडी डिस्प्ले के साथ आता है, फिर भी यह ओरिजनल OLED पैनल जितना अच्छा नहीं है. ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन और ऐप्पल विश्लेषक मिंग-ची कुओ ने पहले बताया है कि ऐप्पल का आईपैड प्रो पर ओएलईडी पैनल पर स्विच 2024 में होने की उम्मीद है.

What we know about the 2024 iPad Pro models so far:

11" and 13" sizes

OLED displays

New design

M3 chip

Improved cameras

Up to 4TB storage

Higher $1,500 and $1,800 starting prices pic.twitter.com/Bw87Y0DqEe

— Apple Hub (@theapplehub) January 6, 2024