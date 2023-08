Apple दोबारा लॉन्च कर सकता है iPhone 14, iPhone 14 Plus, इस बार होंगी ये नई खूबियां

स्मार्टफोन मार्केट में iPhones की खास जगह है. दरअसल, iPhone अपनी कुछ खास चीजों की वजह से मार्केट में बिल्कुल अलग पहचान रखता है. इनमें से एक है, इसका चार्जिंग सपोर्ट. iPhone 5 के लॉन्च से लेकर iPhone 14 तक के हर हैंडसेट में ऐप्पल ने लाइटनिंग चार्जर ही रखा है. लेकिन अब ये बदलने जा रहा है. iPhone 15 में कंपनी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट देने वाली है. इसी बीच एक अफवाह ये भी है कि कंपनी अपने पुराने हैंडसेट को टाइप-सी पोर्ट के साथ दोबारा लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. लीक्स की मानें तो इसकी शुरुआत वह iPhone 14 के दो हैंडसेट से करने जा रही है. साल 2022 में लॉन्च हुए iPhone 14 और iPhone 14 मॉडल्स में USB-C पोर्ट देने की अफवाह जोरो पर है.

iPhone 15 मॉडल्स के साथ, Apple अपने पुराने हैंडसेट में भी USB-C चार्जिंग पोर्ट की सुविधा दे सकता है. एक ऐप्पल डेवलपर और राइटर Aaron ने ट्विटर (जो अब X बन गया है) पर इस बारे में लिखा है. आरोन ने बीटा बिल्ड की स्टडी करते हुए tvOS 17 beta 5 कोड पाया. इसमें दो iPhone मॉडल्स देखे गए हैं, जो पहले नहीं थे.ये दोनों मॉडल्स, iPhone 15 के चारो मॉडल्स से अलग हैं और पुराने tvOS सॉफ्टवेयर वर्जन में हैं.