Apple यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट! 1 लाख रुपये तक महंगे हुए MacBook और iPad, खरीदने से पहले देखें नई प्राइस लिस्ट

Apple Price Hike: अगर आप Apple का MacBook या iPad खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको जबरदस्त झटका लगने वाला है. क्योंकि कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में इन डिवाइसेज की कीमत में भारी-भरकम इजाफा किया है.

Written by: Renu Yadav
Updated: June 26, 2026, 12:37 PM IST
Apple यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट! 1 लाख रुपये तक महंगे हुए MacBook और iPad, खरीदने से पहले देखें नई प्राइस लिस्ट
Apple Price Hike
  • Apple ने बढ़ा दी MacBook और iPad की कीमत
  • MacBook और iPad के प्राइस में 1 लाख रुपये का इजाफा
  • अब भारत में कितनी कीमत में मिलेगा MacBook और iPad?
  • क्या अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगे Apple डिवाइसेज?

Apple Price Hike: पिछले दिनों Apple के सीईओ टिम कुक का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था ​कि अब Apple डिवाइसेज की कीमतों की बढ़ोतरी को टालना नामुमकिन है. जिसके बाद से ही लोग यह सोचकर परेशान हैं कि आने वाले दिनों में Apple डिवाइसेज महंगे हो जाएंगे. इस हलचल के बीच कंपनी ने आखिर यूजर्स को तगड़ा झटका दे ही दिया. कंपनी ने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में MacBook और iPad लाइनअप की कीमत में 1 लाख रुपये तक का इजाफा कर दिया है. अगर आप एप्पल का MacBook या iPad लाइनअप खरीदने की सोच रहे थे, तो आपके बजट को एक करारा झटका लगने वाला है.

Apple ने बढ़ाई कई डिवाइसेज की कीमत

इंडिया टूडे की रिपोर्ट के अनुसार Apple ने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में अपने कंप्यूटिंग डिवाइसेज और टैबलेट्स की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है. इस अचानक हुए प्राइस हाइक के तहत प्रीमियम MacBook Pro मॉडल की कीमत में पूरे 1 लाख रुपये तक का इजाफा हुआ है. वहीं बजट सेगमेंट का नया MacBook Neo भी अब 10 हजार रुपये महंगा हो गया है. राहत की बात बस इतनी है कि फिलहाल iPhones की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं. नया डिवाइस बुक करने से पहले यहां देखें MacBook और iPad के नए प्राइस की लिस्ट.

और पढ़ें: iPhone खरीदना अब हर किसी के लिए नहीं होगा आसान! कीमत बढ़ाने पर Apple CEO टिम कुक ने बताई अपनी मजबूरी

भारत में MacBook और iPad का नया प्राइस

  • MacBook Air (M5) के 13 इंच वाले मॉडल की कीमत अब भारतीय बाजार में 1, 49,900 रुपये हो गई है, जबकि इसे 1,19,900 रुपये में लॉन्च किया गया था.
  • MacBook Air (M5) के 15 इंच वेरिएंट की कीमत 1,44,900 रुपये से बढ़कर अब 1,79,900 रुपये हो गई है.
  • MacBook Pro के M5 चिप और 16GB RAM वाले बेस मॉडल की कीमत में 70,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. जिसके बाद यह डिवाइस 1,69,900 रुपये के बजाय 2,39,900 रुपये की कीमत के साथ लिस्टेड है.
  • MacBook Neo की कीमत में भी 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और अब यह 79,900 रुपये में मिलेगा. जबकि इसे 69,900 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया था.
  • MacBook Pro (14-इंच) के M5 Max की कीमत में सीधे 1 लाख रुपये का इजाफा किया गया है. जिसके बाद यूजर्स को इसे खरीदने के लिए अच्छी—खासी कीमत चुकानी पड़ेगी.
  • iPad Air 11-inch (M4) की कीमत बढ़कर 89,900 रुपये हो गई है. बता दें कि भारत में इस टैबलेट को 64,900 रुपये में लॉन्च किया गया था. यानी इसकी कीमत में 25,000 रुपये का इजाफा किया गया है.
  • iPad Pro (256GB, M5) की कीमत को भी 39,910 रुपये तक बढ़ाया गया है. जिसके बाद यह डिवाइस 1,39,900 रुपये में मिलेगी. जबकि पिछले साल इसे 99,990 रुपये में लॉन्च किया गया था.

Apple ने क्यों लिया ये फैसला?

बता दें कि पिछले दिनों एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एक इंटरव्यू के दौरान स्पष्ट कर दिया था कि कंपनी के लिए डिवाइसेज की कीमत बढ़ाना अब अनिवार्य हो गया है. एआई की बढ़ती डिमांड की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानि एआई से जुड़े सेंटर्स की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. एआई सेंटर्स की डिमांड बढ़ेगी तो मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की डिमांड बढ़ना भी लाजमी है. इसलिए उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के बीच चिप्स की सप्लाई को लेकर प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है जिसके कारण मेमोरी और स्टोरेज चिप्स महंगे हो रहे हैं.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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