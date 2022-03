टेक दिग्गज कंपनी Apple ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार iOS 15.4 और iPad 15.4 को आधिकारिक तौर पर रोलआउट कर दिया है. जो कि कई खास फीचर्स से लैस है और सबसे महत्वपूर्ण फीचर है कि इस अपडेट के बाद यूजर्स अपने iPhone व iPad को फेस मास्क लगाकर भी ओपन कर सकेंगे. जिसके बाद आपको डिवाइस अनलॉक करने के लिए बार-बार मास्क हटाने की जरूरत नहीं है.Also Read - iQoo Z6 5G भारत में 16 मार्च को होगा लॉन्च, इवेंट से पहले हुआ कीमत और फीचर्स का खुलासा

बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए लोगों के लिए फेस मास्क लगाना जरूरी हो गया था और ऐसे में डिवाइस को अनलॉक करने के लिए बार-बार फेस मास्क काफी मुश्किल होता है. ऐसे में Apple ने एक खास फीचर पर काम करना शुरू किया ताकि यूजर्स को फेस मास्क लगाकर अपने डिवाइस को आसानी से अनलॉक कर सकेंगे. अब इस फीचर को iOS 15.4 और iPad 15.4 अपडेट के जरिए रोलआउट किया गया है. Also Read - iPhone 12 को मात्र 24,900 रुपये में खरीदने का मौका, जानिए कैसे उठाएं इस ऑफर का लाभ

In iOS 15.4, Face ID can recognize the unique features around your eye area. So you can unlock your iPhone 12 or iPhone 13 and use Apple Pay while wearing a face mask.

Just go to Settings and tap Face ID & Passcode to set it up. pic.twitter.com/24GBoDGz7X

— Apple Support (@AppleSupport) March 14, 2022