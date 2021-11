Apple ने iPhone 12 और iPhone 13 सीरीज के लिए नया अपडेट (Apple iPhone 13 Price in India) जारी किया है. इस अपडेट को iOS 15.1.1 नाम दिया गया है. कंपनी (Apple iPhone 12 Price in India) का कहना है कि इस अपडेट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य यूजर्स को आ रही कॉल ड्रॉप (iPhone Call Drop) की समस्या को समाप्त करना है. बता दें कि पिछले कुछ दिनों से iPhone 12 और iPhone 13 सीरीज के कुछ यूजर्स को कॉल ड्रॉप का सामना करना पड़ रहा है. जिससे यूजर्स काफी निराश हैं और इसलिए कंपनी ने नया अपडेट जारी किया है. अब यूजर्स iPhone 12 और iPhone 13 सीरीज में इसे अपडेट कर सकते हैं.Also Read - Google for India 2021: Google ने भारत में लॉन्च किया शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube Shorts, जानें खासियत

Apple ने रिपोर्ट जारी कर जानकारी दी है कि iPhone 12 और iPhone 13 सीरीज में कॉल ड्रॉप को ठीक करने के लिए अपने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक अपडेट iOS 15.1.1 जारी किया गया है. जो कि iOS 15.1 का एक अपडेटेड वर्जन है. iPhone 12 और iPhone 13 पर कॉल ड्रॉप प्रदर्शन समस्या के साथ-साथ सामान्य बग फिक्स को ठीक करता है. हाल ही में कई iPhone 12 और iPhone 13 यूजर्स ने शिकायत की है ​कि उनके डिवाइस में लगातार कॉल ड्रॉप हो रहा है. जिसकी वजह से उन्हें इनकमिंग कॉल प्राप्त करने में परेशानी हो रही है. यूजर्स की शिकायत के बाद कंपनी ने इस समस्या की पहचान की और इसके लिए नया अपडेट जारी किया. Also Read - 50MP कैमरे के साथ लॉन्च हुआ Moto G Power (2022) स्मार्टफोन, जानिए इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

बता दें कि Apple ने हाल ही में होमपॉड के लिए डिजाइन किया गया एक नया 15.1.1 सॉ़फ्टवेयर अपडेट पेश किया है. कपंनी की रिलीज के अनुसार अपडेट एक समस्या का समाधान करता है जिसके कारण पॉडकास्ट होमपॉड और होमपॉड मिनी पर चलने में विफल हो सकता है. कंपनी का ​कहना है कि Apple के स्मार्ट स्पीकर अपने आप अपडेट हो जाएंगे, लेकिन यूजर्स चाहें तो मैनुअली भी इसे अपडेट कर सकते हैं. Also Read - Free Fire Redeem Codes 18 November 2021: फ्री में प्राप्त करें रिवॉर्ड्स और चुटकियों में जीतें गेम

Apple द्वारा जारी किया गया iOS 15.1.1 अपडेट iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max मॉडल्स को मिला है. यदि आप इनमें ​से किसी डिवाइस को उपयोग करते हैं तो उसे अपडेट कर लें. यदि आपको अभी तक नए अपडेट का नोटिफिकेशन नहीं मिला तो फोन की सेटिंग्स में जाकर चेक कर लें.