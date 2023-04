दिल्ली के साकेत में खुला Apple स्टोर, यहां काम करने वाले कर्मचारी बोलते हैं 15 भाषाएं

Apple के सीईओ टिम कुक ने आधिकारिक तौर पर गुरुवार, 20 अप्रैल को सुबह 10 बजे साकेत स्टोर का उद्घाटन किया. यह टेक जायंट का दिल्ली में पहला और भारत में दूसरा स्टोर है. इससे पहले एप्पले ने मुम्बई में अपना स्टोर खोला है.

साउथ दिल्ली के सिटी वॉक मॉल में फर्स्ट फ्लोर पर इसका स्टोर है. हालांकि मुम्बई के मुकाबले यह छोटा स्टोर है. लेकिन इसमें आपको एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं.

इस स्टोर में 70 कर्मचारी हैं, जो 15 भाषाएं समझ सकते हैं और बोल सकते हैं. आज पहले दिन सभी कर्मचारियों में गर्मजोशी दिखी.