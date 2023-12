iPhone के लिए भारत में Li-ion बैटरियों का निर्माण शुरू करेगा Apple

Apple चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत में अपने प्रोडक्शन का काम बढ़ा रहा है. कंपनी का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में अपने साझेदार फॉक्सकॉन और टाटा के जरिये भारत में ग्लोबल iPhone वॉल्यूम का 25% से अधिक प्रोडक्शन करना है.

देश में अपनी सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए एप्पल जल्द ही भारत में लिथियम-आयन बैटरी का निर्माण शुरू करेगी. एप्पल की बैटरी आपूर्तिकर्ता टीडीके हरियाणा में बैटरी उत्पादन संयंत्र स्थापित करेगी. इस नई बैटरी सुविधा से भारत में iPhones की विनिर्माण गति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर पर घोषणा की कि ऐप्पल की वैश्विक बैटरी आपूर्तिकर्ता टीडीके भारत में लिथियम-आयन बैटरी सेल का निर्माण शुरू करेगी. कंपनी हरियाणा में एक नया अत्याधुनिक संयंत्र स्थापित कर रही है, जिससे 8000-10,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

Apple, via its global supplier TDK, will manufacture Li-ion battery cells in a new plant in Haryana.

Will create 8,000-10,000 direct jobs.

This state-of-the-art plant will further deepen the component ecosystem in India. pic.twitter.com/n0S9M79Rpm

