WWDC 2023: फैन्स को है इवेंट का इंतजार, दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ऑनलाइन ऐसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग

Apple का साल 2023 का पहला बड़ा इवेंट WWDC बस कुछ ही घंटे में शुरू होने वाला है. यह इवेंट आज (5 जून) को होना है और उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इस इवेंट में कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है. WWDC के दौरान, Apple आमतौर पर iPhones, iPads, Apple Watches और Macs जैसे डिवाइसेज के लिए नए सॉफ्टवेयर पेश करता है. हालांकि, ऐसी अटकलें हैं कि इस साल, Apple नए हार्डवेयर को भी कंपनी लॉन्च कर सकती है. अफवाह की मानें तो कंपनी रिएलिटी हेडसेट, 15 इंच का मैकबुक एयर और ऐप्पल सिलिकॉन से लैस मैक लॉन्च कर सकता है.

A new era begins. Join us for #WWDC23 on June 5 at 10 a.m. PT. Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/T1pDvEzvys — Apple (@Apple) May 31, 2023