केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर (Jammu And Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले Article 370 और 35 A को हटाने का संकल्प पेश किया है। इससे पहले सरकार ने एहतियातन राज्य में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही सरकार कॉम्यूनिकेशन के लिए राज्य में तमाम आला अधिकारियों को सेटेलाइट फोन दिए हैं। सोमवार को ऐलान से पहले सरकार ने रविवार रात 11 बजे से जम्मू और कश्मीर ने धारा 144 लागू करने के साथ राज्य के विपक्षी नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया था। खबरों के मुताबिक, राज्य में अगले आदेश तक मोबाइल और इंटरनेट बंद रहेंगे।

राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि जम्मू और कश्मीर से अनुच्‍छेद 370 के सभी खंड अब से लागू नहीं रहेंगे। इसके साथ ही मोदी सरकार ने राज्य से अनुच्छेद 35 A को भी हटा दिया है। गृह मंत्री ने राज्य के पुर्नगणन विधेयक भी राज्य सभा में पेश किया है। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इस विधेयक के अनुसार जम्मू और कश्मीर को दो भागों में बांटा जाएगा। विधेयक के अनुसार, राज्य दो हिस्सों लद्दाख, जम्‍मू और कश्‍मीर में बंटा जाएगा। दोनों नए राज्य केंद्र शासित प्रदेश होंगे।

सोशल मीडिया पर रिएक्शन (Social Media Reaction)

अमित शाह द्वारा जैसे ही राज्य से अनुच्छेद 370 और 35 A हटाए जाने का ऐलान किया। वैसे ही ट्विटर पर #Article370 ट्रेंड करने लगा। हालांकि ट्विटर पर #JammuAndKashmir बीते कई हफ्तों से ट्रेंड कर रहा था। केंद्र सरकार के फैसले पर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन देखने को मिले हैं। ट्विटर पर कुछ यूजर्स सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ यूजर्स मोदी सरकार के फैसले का विरोध भी कर रहे हैं।

Finally, Bharatiya Jana Sangh’s(Today’s BJP) Founder Syama Prasad Mookerjee’s supreme sacrifice bore its fruit today, August 5th, 2019.#Article370 scrapped! *Tears* 😊😊 pic.twitter.com/B9NILoEvsR — SG Suryah (@SuryahSG) August 5, 2019

#Article370 this duo will remain as the best political duo in the history of india 😍😍😍😍 pic.twitter.com/QtnJuTpDan — Arav_debonair (@AravDebonair) August 5, 2019