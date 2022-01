Asteroids Coming To Earth: हाल ही में NASA ने चेतावनी दी थी कि एक विशाल खगोलीय पिंड धरती के पास से होकर गुजरा है और यह आकार में भी काफी बड़ा है. हालांकि, इसकी वजह से किसी प्रकार के नुकसान की अशंका नहीं जताई गई थी. वहीं एक बार फिर से एक विशाल खगोलीय पिंड यानि Asteroids चर्चा में है. वैसे भी रहस्यों से भरी अंतरिक्ष की दुनिया में हर रोज कुछ न कुछ होता है जिसकी खबर आम लोगों को नहीं होती. लेकिन इस बार NASA ने चेतावनी दी है कि धरती की ओर एक या दो नहीं बल्कि 8 Asteroids तेजी से बढ़ रहे हैं और इनका साइज Statue of Liberty से भी बड़ा है.Also Read - Amazon सेल के आखिरी दिन 15 हजार रुपये से कम कीमत में मिल रहे हैं ये शानदार स्मार्टफोन, यहां देखें लिस्ट

सामने आई रिपोर्ट के अनुसार NASA ने चेतावनी देते हुए बताया है कि यह सभी Asteroids साइज में काफी बड़े हैं. इनमें से कुछ का साइज तो Statue of Liberty से भी बड़ा है. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आकार में कितने बड़े होंगे. वैज्ञानिकों की नजर लगातार इन Asteroids पर बनी हुई है ताकि यह पता किया जा सके कि यह Asteroids धरती के खतरनाक तो नहीं है.

NASA ने वर्चुअल टेलिस्कोप प्रोजक्ट के जरिए धरती की ओर बढ़ रहे इन Asteroids पर नजर बनाए हुए हैं. ये Asteroids काफी तेजी से धरती की ओर बढ़ रहे हैं. इनकी रफ्तार 32,600 मील प्रति घंटा है. अनुमार लगाया जा रहा है कि यह Asteroids धरती के बिल्कुल करीब से होकर गुजरेंगे. रिपोर्ट के अनुसार इन Asteroids के नाम 2022 AB, 2022 AX4, 2018 PN22, 2017 XC62, 2021 BZ, 2022 AN5 और 2022 AG6 है. ये सभी उपग्रह 20 जनवरी से 28 जनवरी के बीच धरती की ओर आएंगे.

हालांकि, अभी तक सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार इन Asteroids का साइज बेशक काफी बड़ा है लेकिन यह धरती के लिए खतरनाक नहीं है. Asteroid एक प्र​कार के उल्कापिंड या छोटा ग्रह होता है जो किसी ग्रह का निर्माण करते समय छोटे—छोटे दुकड़ों में बंट जाते हैं और इनमें से ही कुछ टुकड़े धरती के पास से गुजरते हैं. कई बार ये टुकड़े धरती से टकार भी जाते हैं और कई बार टकरा भी चुके हैं.