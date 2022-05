टिकटॉक (TikTok) को भारत सरकार ने भले ही बैन कर दिया लेकिन जब यह वीडियो एप भारत में आया था तो आने के कुछ दिन के भीतर ही यह लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया था. हालांकि टिकटॉक सिर्फ भारत में ही बैन है लेकिन कई देशों में यह अभी भी चल रहा है और टिकटॉकर अलग-अलग किस्म के कंटेंट बना रहे हैं. अब समांथा क्रिस्टोफोरेटी (Samantha Cristoforetti) ने कुछ ऐसा किया कि किसी टिकटॉकर ने ऐसा करने के बारे में सोचा भी नहीं होगा…Also Read - Facebook Reels: फेसबुक पर रील्स बनाने के लिए फॉलो करनें होंगे ये सिंपल टिप्स, जानें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस

समांथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एस्ट्रोनॉट हैं और उन्होंने स्पेस (अंतरिक्ष) में टिकटॉक वीडियो बनाया है. उनके इस टिकटॉक को अंतरिक्ष में बनाया गया पहला टिकटॉक वीडियो बताया जा रहा है.

सामंथा ने 90 सेकंड की एक क्लिप पोस्ट की है और इसे ट्विटर पर भी शेयर किया है. इस क्लिप में उन्होंने दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस पर जीवन कैसा होता है. वीडियो में उन्होंने यह बताया कि यह 6 महीने की फ्लाइट है जो एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट से अंतरिक्ष में पहुंची है.

Back on the International @Space_Station (and TikTok) pic.twitter.com/oCgJSdWKcu

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) May 6, 2022