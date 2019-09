Asus ने इस साल जुलाई में अपना ROG Phone II भारत से बाहर लॉन्च किया था । कंपनी ने Flipkart पर इसे एक कॉन्टेस्ट के साथ टीज किया था, जहां यूजर्स को इस स्मार्टफोन के भारत में लॉन्च होने की तारीख के साथ-साथ लॉन्च के समय और स्थान के बारे में पता लगाना था। अब कंपनी ने इस स्मार्टफोन की लॉन्च की तारीख, समय और स्थान का खुलासा खुद कर दिया है। Asus ROG Phone II भारत में 23 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी के द्वारा शेयर किए गए टीजर के मुताबिक, Asus ROG Phone II का लॉन्च इवेंट दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। यह डिवाइस Flipkart के जरिए सेल के लिए उपलब्ध होगा।

बता दें कि Asus ने इंटरनेशनल मार्केट में ROG Phone II के दो वेरिएंट लॉन्च किए हैं। पहला वेरिएंट 12GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत €899 (लगभग 71,000 रुपये) है। इस स्मार्टफोन का Untimate Edition 12GB RAM, 20-layer Snapdragon 855 Plus, 2Gbps LTE Cat20 डाउनलोड स्पीड और 1TB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी कीमत €1,199 (लगभग 94,800 रुपये) है। इसकी भारतीय कीमत की फिलहाल किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है।

The ROG Phone II is all set to revolutionise smartphone gaming forever and knockout other flagships. 23rd September is the day when the ROG Phone II will quench the thirst for the ultimate weapon. #ROGPhoneII #WorshippedByGamers #LovedByTechGurus pic.twitter.com/3grhYg4ubg

