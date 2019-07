Asus ने अपना गेमिंग स्मार्टफोन “ROG Phone 2” को पेश कर दिया गया है। यह गेमिंग स्मार्टफोन ROG (Republic of Gaming) पिछले साल लॉन्च हुए ROG का अपग्रेडेड स्मार्टफोन है, जो अच्छे हार्डवेयर के साथ आता है। कंपनी का ये स्मार्टफोन Snapdragon 855 Plus SoC के साथ आता है। इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। Asus ROG Phone 2 स्मार्टफोन अधिक पावरफुल कैमरा हार्डवेयर, बड़ी बैटरी और अधिक स्टोरेज (Asus ROG Phone 2 Specifications) के साथ आता है। अभी इसकी कीमत (Asus ROG Phone 2 Price in India) का खुलासा नहीं किया गया है।

Asus ROG Phone 2 Specifications

इस फोन की स्पेसिफिकेशंस (Specifications) की बात करें तो इसमें 6.59-inch full-HD+ AMOLED display है, जिसका रिजॉल्यूशन 1080 x 2340 pixels का है। फोन में Gorilla Glass 6 का प्रोटेक्शन दिया गया है। फोन Snapdragon 855 Plus पर ऑपरेट होता है जिसकी क्लॉक्ड स्पीड 2.9GHz है। फोन में 12GB तक की रैम के साथ 512GB UFS 3.0 स्टोरेज का ऑप्शन है। ROG – 2 फ्रंट फेसिंग स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है जिसमें DTS: X Ultra support है। ये फोन एंड्रॉइड पाई बेस्ड ROG UI पर ऑपरेट होता है।

इसके बैक में प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, जबकि दूसरा वाइड एंगल कैमरा 13मेगापिक्सल का है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 24 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर है।कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, WiFi-Direct, NFC, 3.5mm headphone jack और Bluetooth 5.0. Sensors हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। फोन जायरोस्कोप और अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ आता है। फोन में USB Type-C पोर्ट भी दिया गया है। इसमें 6,000mAh की बैटरी दी गई है जो Quick Charge 4.0 fast charging support के साथ आती है। कंपनी ने इसके अलावा न्यू गेमपैड ROG Kunai Gamepad को भी पेश किया है।

Price and Availability

फोन के प्राइस, प्री-ऑर्डर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं (Sale Online) है। हालांकि जैसे ही चीन में इसके प्राइस, ऑफर्स की जानकारी मिलेगी हम इस कॉपी को अपडेट करेंगे। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक, आसुस का ROG (Republic of Gaming) Phone 2 को इसके पुराने स्मार्टफोन आसुस ROG Phone की कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 69,990 रुपये (Asus ROG Phone 2 Price In India) के आसपास ही रह सकती है।