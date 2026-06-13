Asus Zenbook Duo 2026: मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट है डुअल डिस्प्ले वाला ये लैपटॉप, प्रीमियम डिजाइन के साथ मिलता है दमदार बैटरी बैकअप

Asus Zenbook Duo 2026 में डुअल OLED स्क्रीन, दमदार परफॉर्मेंस, लंबी बैटरी और प्रीमियम डिजाइन मिलता है. जानिए यह महंगा लैपटॉप आपके लिए कितना सही विकल्प साबित हो सकता है.

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Asus Zenbook Duo 2026

Asus Zenbook Duo 2026 Review: आसुस ज़ेनबुक डुओ 2026 उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो एक साथ कई काम करते हैं और ज्यादा स्क्रीन स्पेस चाहते हैं. यह लैपटॉप अपने डुअल-स्क्रीन डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस और शानदार OLED डिस्प्ले की वजह से काफी चर्चा में है. करीब 3 लाख रुपये की कीमत के साथ यह प्रीमियम सेगमेंट में आता है. हमने इसके डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी और फीचर्स को करीब से देखा. आइए जानते हैं कि यह लैपटॉप कितना दमदार है.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

पसंद आने वाली बातें

प्रीमियम Ceraluminium बॉडी

मजबूत और आकर्षक डिजाइन

डुअल स्क्रीन के बावजूद कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर

एडजस्टेबल किकस्टैंड

Asus Zenbook Duo 2026 का डिजाइन पहले से ज्यादा प्रीमियम लगता है. कंपनी ने इसमें Ceraluminium फिनिश दी है, जो देखने और इस्तेमाल करने में अलग महसूस होती है. लैपटॉप का वजन 1.65 किलोग्राम है, जो डुअल स्क्रीन डिवाइस के हिसाब से ठीक कहा जा सकता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत दो 14-इंच स्क्रीन हैं. नया हिंग डिजाइन दोनों स्क्रीन के बीच गैप को काफी कम कर देता है, जिससे अनुभव और बेहतर हो जाता है. लैपटॉप मोड, डुअल स्क्रीन मोड, डेस्कटॉप मोड और शेयरिंग मोड जैसे कई उपयोगी मोड मिलते हैं.

डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन

14-इंच डुअल OLED टचस्क्रीन

3K रेजोल्यूशन

144Hz रिफ्रेश रेट

HDR True Black 1000 सपोर्ट

Zenbook Duo 2026 की दोनों स्क्रीन शानदार क्वालिटी देती हैं. रंग बेहद जीवंत दिखते हैं और कंट्रास्ट भी बेहतरीन है. वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, डिजाइनिंग और कंटेंट क्रिएशन जैसे कामों के लिए यह डिस्प्ले काफी उपयोगी साबित होती है. 144Hz रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रॉलिंग और एनिमेशन बहुत स्मूद महसूस होते हैं. इंडोर इस्तेमाल में ब्राइटनेस शानदार है, हालांकि तेज धूप में स्क्रीन थोड़ी कमजोर लग सकती है.

कीबोर्ड, स्पीकर और फीचर्स

मुख्य फीचर्स

डिटैचेबल ब्लूटूथ कीबोर्ड

बड़ा टचपैड

6 स्पीकर सिस्टम

1080p वेबकैम

इस लैपटॉप के साथ मिलने वाला डिटैचेबल कीबोर्ड अच्छी टाइपिंग देता है. लंबे समय तक काम करने वाले यूजर्स को इसमें कोई खास परेशानी नहीं होगी. स्पीकर इसकी एक और बड़ी ताकत हैं. Harman Kardon ट्यूनिंग के साथ आने वाला 6-स्पीकर सिस्टम काफी साफ और दमदार ऑडियो देता है. मूवी देखने और वीडियो कॉलिंग का अनुभव शानदार रहता है. Windows 11 Home के साथ Microsoft Copilot, Asus StoryCube और MyAsus जैसे कई स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं. हालांकि कुछ प्री-इंस्टॉल ऐप्स अनावश्यक लग सकते हैं.

परफॉर्मेंस और बैटरी

हार्डवेयर

Intel Core Ultra 7 355 प्रोसेसर

32GB LPDDR5X RAM

1TB SSD स्टोरेज

Intel Graphics

परफॉर्मेंस के मामले में Zenbook Duo 2026 निराश नहीं करता. मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग, ऑफिस वर्क और कंटेंट क्रिएशन जैसे काम आसानी से हो जाते हैं. दो स्क्रीन एक साथ इस्तेमाल करने पर भी लैग महसूस नहीं होता. थर्मल मैनेजमेंट भी अच्छा है और लैपटॉप ज्यादा गर्म नहीं होता. बैटरी की बात करें तो इसमें 99Wh बैटरी दी गई है. सामान्य से भारी उपयोग में भी यह लगभग 8 से 9 घंटे तक आराम से चल जाता है. 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है.

क्या आपको यह लैपटॉप खरीदना चाहिए?

Asus Zenbook Duo 2026 उन लोगों के लिए शानदार विकल्प है जो एक साथ कई ऐप्स और विंडो पर काम करते हैं. डुअल OLED डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर, लंबी बैटरी और प्रीमियम डिजाइन इसे अलग बनाते हैं. हालांकि इसकी कीमत करीब 3 लाख रुपये है, इसलिए यह हर किसी के लिए नहीं है. अगर आपको सिर्फ सामान्य ऑफिस या पढ़ाई के लिए लैपटॉप चाहिए तो इससे सस्ते विकल्प मौजूद हैं. लेकिन कंटेंट क्रिएटर, प्रोफेशनल और हैवी मल्टीटास्किंग करने वाले यूजर्स के लिए यह एक शानदार मशीन साबित हो सकती है.

Asus Zenbook Duo 2026: फायदे और कमियां