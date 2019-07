Asus ZenFone Max M2 price slashed in india: Asus ZenFone Max M2 की भारत में कीमत घट गई है। अब आप इसके दोनों वेरिएंट को कम कीमत में खरीद सकते हैं। यह स्मार्टफोन 3जीबी रैम और 4जीबी रैम वेरिएंट में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस स्मार्टफोन को भारत में पिछले साल लॉन्च किया गया था। कंपनी ने अब इन दोनों स्मार्टफोन की कीमत में 1,000 रुपये तक की कटौती की है। प्राइस कट के साथ यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट (Asus ZenFone Max M2 specifications in india) पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

अब आप इसके 3जीबी रैम वेरिएंट और 32जीबी स्टोरेज को 7,999 रुपये (Asus ZenFone Max M2 price in india) मेें खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन की कीमत में 500 रुपये की कटौती की गई है। वहीं इसके 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट को 1,000 रुपये की कटौती के बाद 9,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। आप इस स्मार्टफोन को Blue, Silver और Black कलर में खरीद सकते हैं।

Flipkart पर चल रहे ऑफर्स

देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart पर यह स्मार्टफोन बेचा जा रहा है। आप इसे Flipkart से नो कॉस्ट EMI और 7,350 रुपये के एक्सचेंज के साथ खरीद सकते हैं। वहीं Axis Bank credit cards औरICICI Bank credit and debit card EMIs पर 5% डिस्काउंट मिल रहा है।

Asus ZenFone Max M2 specifications

आसुस Zenfone Max M2 में 6.26इंच नॉच डिस्प्ले दिया गया है। Zenfone Max M2 में HD+ display है जिसका रिजॉल्यूशन 1520X720 पिक्सल्स का है। स्मार्टफोन का एस्पेक्ट रेश्यो 19:9 है। Zenfone Max M2 में Snapdragon 632 SoC है। Zenfone Max M2 के बैक में ड्यूल कैमरा है। इसमें पहला सेंसर 13मेगापिक्सल का और दूसरा सेंसर 2मेगापिक्सल का है।

यह स्मार्टफोन4K वीडियो रिकॉर्ड करता है। फोन के फ्रंट में 8मेगापिक्सल का कैमरा है। Zenfone Max-series बैटरी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। Zenfone Max M2 में 4,000mAh की बैटरी दी गई है। स्मार्टफोन में 10W फास्ट चार्जर हैं। कनेक्टिविटी के लिए फोन में ड्यूल सिम कार्ड स्लॉट, 4G LTE with VoLTE, Bluetooth और GPS जैसे ऑप्शंस हैं। स्मार्टफोन एंड्रॉइड 8.1 ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स आता है।