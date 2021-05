यूएस की टेक कंपनी AVITA ने भारतीय बाजार में Avita Cosmos 2 in 1 लैपटॉप लॉन्च किया है. इस लैपटॉप की मुख्य खासियत इसमें दिया गया 2 in 1 फॉर्म फैक्टर है. यूजर्स इसे लैपटॉप और टैबलेट दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें 11.6 इंच की टचस्क्रीन डिस्प्ले दी गई है. इसके अलावा साथ में एक डिटैचेबल कीबोर्ड भी मौजूद है. इस लैपटॉप में यूजर्स को दमदार बैटरी क्षमता मिलेगी जो कि सिंगल चार्ज में 6 घंटे का बैकअप प्रदान कर सकती है. Also Read - बजट रेंज स्मार्टफोन Infinix Hot 10S आज भारत में होगा लॉन्च, जानिए संभावित कीमत और फीचर्स

Avita Cosmos 2 in 1: कीमत व उपलब्धता

Avita Cosmos 2 in 1 को भारतीय बाजार में 17,990 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. कम कीमत में लॉन्च होने वाला यह बेहद ही शानदार लैपटॉप है. इसे ई-कॉमर्स साइट Flipkart से खरीदा जा सकता है. जहां आपको इसके साथ कई आकर्षक ऑफर्स की सुविधा मिलेगी. अगर आप इस लैपटॉप को खरीदने के लिए HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी, जबकि HDFC बैंक डेबिट कार्ड पर 12 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाया जा सकता है.

Avita Cosmos 2 in 1: स्पेसिफिकेशन्स

Avita Cosmos 2 in 1 लैपटॉप में 1920×1080 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ 11.6 इंच की फुल एचडी मल्टी टच स्क्रीन दी गई है. इस लैपटॉप का वजन 1.3 किलोग्राम है और इसके साथ डीटैचेबल कीबोर्ड दिया गया है. इसके अलावा रेक्टंगुलर स्कीन और एक इन-बिल्ट स्टैंड भी मौजूद है. यूजर्स इसे लैपटॉप और टैबलेट दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं.

Avita Cosmos 2 in 1 लैपटॉप को Intel Celeron N4000 डुअल कोर प्रोसेसर पर पेश​ किया गया है. इसमें 4GB DDR4 रैम और 64GB eMMC स्टोरेज मौजूद है. यह विंडो 10 होम पर आधारित है और इसमें उपयोग की गई बैटरी एक बार चार्ज करने में 6 घंटे का बैकअप दे सकती है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें यूजर्स को एक मिनी-एचडीएमआई पोर्ट, एक यूएसबी 3.0 पोर्ट, एक हेडफोन जैक, एक माइक्रो-एसडी कार्ड स्लॉट और एक चार्जिंग पोर्ट सहित कई आई/ओ पोर्ट जैसे फीचर्स की सुविधा मिलेगी. इतना ही कम कीमत के इस लैपटॉप में 2MP का कैमरा भी दिया गया है और साथ ही 0.7W के स्पीकर मौजूद है.