Battlegrounds Mobile India: मोबाइल गेमिंग डेवलपर कंपनी Krafton ने कुछ समय पहले ही भारतीय यूजर्स के लिए Battlegrounds Mobile India गेम को लॉन्च किया है. इस गेम का यूजर्स (PUBG Mobile) बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इसे PUBG Mobile India का नया अवतार कहा गया. PUBG Mobile India बैन होने के बाद मोबाइल गेमिंग यूजर्स (Best Mobile Game) काफी निराश थे और इसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे. जिसके बाद कंपनी ने इस गेम को नए अवतार और कलेवर के साथ Battlegrounds Mobile India नाम के साथ बाजार में उतारा. इस गेम में प्लेयर्स को कई गेम मोड मिलते हैं जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं. वहीं अब कंपनी ने Battlegrounds Mobile India के एक लोकप्रिय गेम मोड को हटा दिया है.

Battlegrounds Mobile India ने लोकप्रिय गेम मोड Virus Infection को गेम से हटा दिया है. Virus Infection गेम मोड में प्लेयर्स को जॉम्बी से लड़ना पड़ता था. इसे पिछले महीने ही Payload 2.0 के साथ रोलआउट किया गया था. लेकिन अब प्लेयर्स इस मोड का उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपनी ने इसे आधिकारिक तौर पर हटा दिया है.

Virus Infection गेम मोड को हटाने की वजह

Virus Infection गेम मोड को हटाए जाने के बाद कंपनी ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि इस गेम मोड में कुछ परेशानियां नोट की गई है और इसलिए इसे फिलहाल के लिए हटाया जा रहा है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसे ठीक करने के लिए जल्द ही वापस से उपलब्ध कराया जाएगा. लेकिन डेवलपर कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया है कि यह गेम मोड वापस कब तक रोल आउट होगा. लेकिन उम्मीद है कि प्लेयर्स को इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

जानिए क्या है Virus Infection गेम मोड

अगर आप Battlegrounds Mobile India गेम खेलते हैं तो आपको Virus Infection गेम मोड के बारे में जरूर पता है. इस मोड में तीन अलग-अलग राउंड्स खेले जाते हैं. इन राउंड्स में मानव और जॉक्बी के बीच मुकाबला होता है. इसमें सर्वाइव करने के लिए प्लेयर्स को जॉम्बी के अटैक से बचना होता है. जब गेम में जॉम्बी मानव पर अटैक करता है तो उनमें वायरस का असर आ जाता है. इस गेम में बैटल को जीतने के लिए प्लेयर्स को अंत तक सर्वाइन करना पड़ता है.