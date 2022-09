इन दिनों ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़े हैं और इसके साथ ही लोगों में इसे लेकर जागरुकता भी बढ़ी है. लेकिन इसके साथ ही लोगों के बीच कई भ्रांतियां भी घर कर रही हैं. खासतौर से आधारकार्ड नंबर को लेकर लोगों के बीच यह सोच है कि यदि फ्रॉडर्स को आधार नंबर का पता चल जाए तो वह बड़ी आसानी से आकउंट से पैसे निकाल सकते हैं. आधार कार्ड को एकाउंट से लेकर पैन कार्ड तक के साथ जोड़ दिया गया है. ऐसे में यह भ्रांति लोगों के बीच तेजी से फैल रही है कि उनका आधार कार्ड नंबर दरअसल, सुरक्षित नहीं है और इसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. Also Read - How to Download Aadhaar Card: मोबाइल से आधार कार्ड कैसे करें डाउनलोड, यहां जानें सबसे आसान तरीका

इस खबर को पढ़ने के बाद अब आप जरूर राहत की सांस लेंगे कि आप जैसा आधार कार्ड के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. यूआईडीए ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि सिर्फ आधार नंबर की जानकारी से बैंक अकाउंट हैक नहीं किया जा सकता है. यूआईडीए ने कहा है कि यदि आप अपने आधार नंबर का खुलासा नहीं करना चाहते हैं, तो आप VID या मास्क्ड आधार का उपयोग कर सकते हैं, यह मान्य है और व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है. आधार है तो विश्वास है.

हैकर्स से अपने एकाउंट को कैसे बचाएं :

– किसी के साथ ओटीपी शेयर ना करें.

– मैसेज में आए किसी भी लिंंक पर क्लिक ना करें.

– रिवॉर्ड पाने के नाम पर किसी को बैंक डिटेल ना बताएं.