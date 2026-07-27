आधार से लेकर फोन नंबर तक सब हुआ लीक! खतरे में लाखों यूजर्स की जानकारी, Bank of Baroda में बड़ा डेटा लीक?

Bank of Baroda के 1TB डेटा लीक का दावा सामने आया है. डार्कनेट पर आधार, फोन नंबर और बैंकिंग जानकारी बिकने की खबर से ग्राहकों की चिंता बढ़ी.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: July 27, 2026, 4:29 PM IST
Bank of Baroda data leak
Bank of Baroda data leak

Bank of Baroda Data Leak: कोरोना महामारी के बाद लोगों की इंटरनेट का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है. पढ़ाई, ऑफिस का काम, मनोरंजन और ऑनलाइन पेमेंट से लेकर बैंकिंग तक, आज ज्यादातर काम इंटरनेट के जरिए हो रहे हैं. ऐसे में साइबर सुरक्षा का खतरा भी तेजी से बढ़ा है. हैकर्स अक्सर लोगों और कंपनियों का डेटा चोरी करके उसे डार्कनेट पर बेचने की कोशिश करते हैं. कई मामलों में चोरी किया गया डेटा कई GB या TB तक हो सकता है.

अब Bank of Baroda से जुड़ा एक बड़ा डेटा लीक सामने आने का दावा किया गया है. Dark Web Intelligence ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया है कि बैंक के करीब 1TB ग्राहक डेटा को हैकर्स ने डार्कनेट पर बिक्री के लिए डाल दिया है. हालांकि, इस मामले में बैंक की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, लीक हुए डेटा में पर्सनल और कॉर्पोरेट बैंकिंग से जुड़ी कई जानकारियां शामिल हो सकती हैं.

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Bank of Baroda के ग्राहकों का कौन-सा डेटा लीक होने का दावा?

लीक हुए स्क्रीनशॉट के आधार पर दावा किया गया है कि डेटा में बैंक के ग्राहकों से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां मौजूद हैं. इसमें सेविंग और करंट अकाउंट से जुड़ी जानकारी, फोन नंबर, ईमेल और आधार नंबर जैसी डिटेल शामिल होने की बात कही जा रही है. इसके अलावा लोन एप्लीकेशन, नेट बैंकिंग यूजर आईडी, NRI ग्राहकों का डेटा और कॉर्पोरेट बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी जानकारी भी लीक होने का दावा है.

सॉफ्टवेयर इंजीनियर और CashlessConsumer के फाउंडर श्रीकांत लक्ष्मणन ने कथित लीक डेटा की जांच की है. उनके अनुसार, इसमें Bank of Baroda के ग्राहकों से जुड़ी असली जानकारी हो सकती है. उन्होंने इस मामले को लेकर RBI, Bank of Baroda और IT मंत्रालय को भी जानकारी दी है. उनका मानना है कि Triple X नाम का डेटा एक्सटॉर्शन और रैंसमवेयर ग्रुप इस हमले के पीछे हो सकता है. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. बैंक से आधिकारिक जवाब मांगा गया है और जवाब मिलने के बाद तस्वीर साफ हो सकती है.

ग्राहकों को क्या करना चाहिए?

अगर यह डेटा लीक सही साबित होता है, तो ग्राहकों को अपनी बैंकिंग जानकारी को लेकर सावधान रहने की जरूरत है. साइबर अपराधी लीक हुए फोन नंबर या ईमेल का इस्तेमाल फर्जी कॉल, मैसेज और लिंक भेजने के लिए कर सकते हैं. ऐसे में किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और बैंक से जुड़ी जानकारी किसी के साथ शेयर न करें.

अनजान लिंक से बचें: ईमेल, SMS या WhatsApp पर मिले किसी भी संदिग्ध लिंक को न खोलें. किसी ऑफर की जानकारी चाहिए तो संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जाकर खुद चेक करें.

थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड न करें: ऐप हमेशा Google Play Store, Apple App Store या दूसरे आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड करें.

ऐप की जांच करें: कोई ऐप इंस्टॉल करने से पहले उसके रिव्यू और डाउनलोड की संख्या जरूर देखें. संदिग्ध ऐप से दूरी बनाकर रखें.

सॉफ्टवेयर अपडेट रखें: मोबाइल, लैपटॉप और दूसरे डिवाइस में सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट अपडेट जरूर इंस्टॉल करें. पुराने सॉफ्टवेयर में मौजूद सुरक्षा खामियों का फायदा हैकर्स उठा सकते हैं.

कंपनियां कैसे रोक सकती हैं साइबर अटैक?

बैंक और दूसरी कंपनियों को अपने डेटा और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए लगातार काम करना चाहिए. कर्मचारियों को भी साइबर फ्रॉड और फिशिंग जैसे खतरों के बारे में जानकारी देना जरूरी है.

रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट: कंपनियों को अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क और सिस्टम की नियमित जांच करनी चाहिए.

कर्मचारियों की ट्रेनिंग: कर्मचारियों के लिए समय-समय पर डिजिटल सुरक्षा से जुड़े वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशन होने चाहिए.

मजबूत पासवर्ड: रिमोट डेस्कटॉप जैसी सेवाओं के लिए मजबूत पासवर्ड और बेहतर सुरक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए.

डेटा बैकअप: जरूरी कॉर्पोरेट डेटा का नियमित बैकअप लेना चाहिए और उसे मुख्य नेटवर्क से अलग सुरक्षित रखना चाहिए.

अगर किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड हो जाता है, तो उसे तुरंत 1930 पर कॉल करना चाहिए. बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी जल्दी देने पर साइबर अपराधियों के पैसे निकालने से पहले रकम को रोकने की संभावना बढ़ सकती है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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