क्या है BAT-BMS App? ई-रिक्शा को कैसे कर देता है लॉक, किस तकनीक पर करता है काम- जानिये हर सवाल के जवाब- Explained

BAT BMS Prank: बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) असल में बैटरी की हेल्थ पर नजर रखने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल प्रैंक करने के लिए किया जा रहा है, जिससे ई-रिक्शा चालक के दिनभर की कमाई घटने के साथ-साथ दोबारा से बैट्री शुरू करने के लिए मैकेनिक को पैसा भी देना पड़ रहा है.

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BAT-BMS से ऐसे बचाएं अपना ई-रिक्शा

BAT-BMS ऐप असल में बैटरी को ओवरचार्ज होने या डाउन होने से रोकता है.

बैटरी का टेंपरेचर बढ़ने पर परफॉर्मेंस को धीमा कर देता है या सुरक्षा के लिए पावर कट कर देता है.

पैक के सभी सेल्स को बराबर चार्ज रखता है ताकि कोई एक सेल जल्दी खराब न हो.

BAT BMS बैटरी, कितनी चार्ज है और बैटरी का हेल्थ कैसा है, का सटीक हिसाब रखता है.

Bat-BMS app: सोशल मीडिया पर इन दिनों प्रैंक के नाम पर कई चौंकाने वाली वीडियो वायरल हो रहे हैं. इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर कुछ ऐसे वीडियो सामने आए, जिनमें सड़क पर चलता हुआ ई-रिक्शा अचानक बंद हो जाता है और गरीब ड्राइवर बेबस होकर उसे खींचने या रोने पर मजबूर हो जाता है. दरअसल, ये ई-रिक्शा, टोटो या टिर्री किसी तकनीकी खराबी से नहीं रुकी, बल्कि BAT-BMS नाम के एक ब्लूटूथ ऐप के जरिए किया जा रहा सोशल मीडिया प्रैंक है. इस प्रैंक ने देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के कई शहरों में ई-रिक्शा चालकों की रोजी-रोटी को संकट में डाल दिया है. आइये जानते हैं कि BAT-BMS ऐप क्या है? किस तकनीक पर काम करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है…

क्या है BAT-BMS ऐप?

BAT-BMS एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो मुख्य रूप से लिथियम-आयन बैटरी पैक में लगे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) को कंट्रोल करने का काम करती है. बीएमएस (BMS) को किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की बैटरी का दिमाग कहा जाता है, जो वोल्टेज, तापमान और चार्जिंग-डिस्चार्जिंग करंट की निगरानी करता है. असल में ये ऐप बैटरी इंजीनियरों और मालिकों को ब्लूटूथ के जरिए बैटरी की सेहत को लाइव देखने की सुविधा देने के लिए बनाया गया है. लेकिन अब इसका दुरूपयोग हो रहा है.

कैसे हुआ वायरल?

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस ऐप का यूज राह चलते ई-रिक्शा को निशाना बनाने के लिए शुरू कर दिया है. चीनी तकनीक पर आधारित कई सस्ती बैटरियों में डिफॉल्ट रूप से कोई पासवर्ड या सेफ्टी नहीं होता है. ऐसे में शरारती तत्व 10 से 15 मीटर की रेंज में आकर इन बैटरियों को अपने फोन के ऐप से कनेक्ट कर लेते हैं और चलती गाड़ी का डिस्चार्ज स्विच यानि पावर सप्लाई ऑफ कर देते हैं. इससे ई-रिक्शा बीच सड़क पर ही अचानक ठप हो जाता है और ड्राइवर परेशान घूमते रहते हैं.

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बैटरी का कौन-सा डेटा?

इस ब्लूटूथ ऐप को कनेक्ट करते ही किसी भी लिथियम बैटरी का पूरा डिजिटल कंट्रोल हैकर के हाथ में आ जाता है. ऐप बैटरी के हर सेल का पर्सनल वोल्टेज, रियल-टाइम टेंपरेचर, करंट फ्लो, चार्जिंग स्टेटस और लाइफ साइकिल काउंट आसानी से पढ़ सकता है. सबसे संवेदनशील बात यह है कि यह ऐप बैटरी के अंदरूनी पैरामीटर्स और डिस्चार्ज लिमिट्स को बदलने की अनुमति देता है. इसी की मदद से प्रैंक करने वाले आसानी से बैटरी आउटपुट को जीरो कर देते हैं, जिससे वाहन का डिजिटल डिस्प्ले तक बंद हो जाता है.

लोकेशन और प्राइवेसी खतरा?

सीधे तौर पर देखा जाए तो लिथियम बैटरी के अंदर कोई इन-बिल्ट जीपीएस (GPS) या यूजर की पर्सनल जानकारी स्टोर नहीं होती है, इसलिए बैटरी से डेटा चोरी का खतरा कम है. हालांकि, जब कोई यूजर इस असुरक्षित ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करता है, तो यह ऐप फोन की जीपीएस लोकेशन, स्टोरेज और ब्लूटूथ पेरिफेरल्स की अनुमति मांगता है. यदि आप किसी संदेहास्पद या थर्ड-पार्टी वेबसाइट से इस ऐप का एपीके (APK) वर्जन इंस्टॉल करते हैं, तो आपके स्मार्टफोन का निजी डेटा और लोकेशन ट्रैक होने का जोखिम काफी बढ़ जाता है.

कौन-सी गाड़ियां निशाने पर?

मुख्य रूप से उन सभी ई-रिक्शों, ई-बाइक्स और लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आ रही है जिनमें बिना किसी सुरक्षा पासवर्ड के ब्लूटूथ इनेबल्ड बीएमएस इंस्टॉल किया गया है. भारत के लोकल मार्केट में मिलने वाले चीनी लिथियम-आयन बैटरी पैक इस साइबर हमले के लिए सबसे आसान टारगेट हैं. ब्रांडेड और महंगे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स जैसे ओला, एथर, टीवीएस आदि के बीएमएस अत्यधिक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड होते हैं, इसलिए उन पर इस तरह के साधारण ब्लूटूथ ऐप्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है.

क्या है हैकिंग का खतरा?

हां, हैकर्स और शरारती तत्व इस तरह के असुरक्षित ब्लूटूथ ऐप्स का बेहद खतरनाक दुरुपयोग कर सकते हैं. केवल मनोरंजन के लिए गाड़ी को बीच रास्ते में बंद करने से पीछे आ रहे वाहनों के साथ गंभीर सड़क हादसा हो सकता है. इसके अलावा, कोई भी हैकर बैटरी के ओवर-वोल्टेज या ओवर-टेम्परेचर सेटिंग्स को मैन्युअली बिगाड़ सकता है, जिससे बैटरी में शॉर्ट-सर्किट होने का खतरा बना रहता है.

चिंताजनक है स्थिति?

बिल्कुल, वर्तमान में चल रहा ये ट्रेंड सभी छोटे ईवी मालिकों और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए बेहद चिंता का विषय है. कई ई-रिक्शा चालक जो दैनिक किराए पर वाहन लेकर अपनी आजीविका चलाते हैं, वे इस कमजोरी से अनजान हैं और गाड़ी बंद होने पर मैकेनिकों को हजारों रुपये की चपत लगा बैठते हैं. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के परिवहन विभाग ने BAT-BMS और Epoch Li-ion जैसे ऐप्स की जांच शुरू की है.

बचाव के जरूरी उपाय

अगर आप भी ई-रिक्शा या इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के मालिक हैं, तो इस प्रैंक और हैकिंग से बचने के लिए तुरंत कुछ स्टेप्स उठा सकते है. सबसे पहले अपनी बैटरी के BMS ऐप में जाकर डिफ़ॉल्ट ब्लूटूथ पासवर्ड (जैसे 1234 या 0000) को तुरंत बदलें और एक मजबूत नया पासवर्ड सेट करें. यदि बैटरी में पासवर्ड बदलने का विकल्प नहीं है, तो अपने मैकेनिक से मिलकर बैटरी का ब्लूटूथ एंटीना डिसेबल करवाएं या एक फिजिकल ऑन/ऑफ स्विच लगवाएं. अपनी गाड़ी की बैटरी की सर्विस केवल अधिकृत डीलर्स से ही कराएं ताकि ईवी सेफ रहे.

Q1. BMS का मुख्य काम क्या है?

उत्तर: BMS का मुख्य काम बैटरी पैक की सुरक्षा करना है. ये बैटरी को ओवरचार्ज होने, जरूरत से ज्यादा डिस्चार्ज होने और अत्यधिक गर्म होने से बचाता है.

Q2. यदि किसी लिथियम बैटरी में BMS न हो तो क्या होगा?

उत्तर: बिना BMS के बैटरी के सेल्स असंतुलित होकर खराब हो सकते हैं. इसके अलावा, ओवरहीटिंग के कारण बैटरी में सूजन आ सकती है, शॉर्ट-सर्किट हो सकता है या आग भी लग सकती है.

Q3. सेल बैलेंसिंग क्या होती है?

उत्तर: एक बैटरी पैक के अंदर कई छोटे सेल्स होते हैं. BMS यह सुनिश्चित करता है कि सभी सेल्स एक बराबर मात्रा में चार्ज और डिस्चार्ज हों, जिससे पूरी बैटरी की उम्र बढ़ती है.

Q4. BMS में SoC और SoH का क्या मतलब है?

उत्तर: BMS में SoC यानि State of Charge बताता है कि बैटरी अभी कितने प्रतिशत (%) चार्ज है. जैसे आपके फोन का बैटरी इंडिकेटर. वहीं, SoH- State of Health बताता है कि नए के मुकाबले अब बैटरी की कुल सेहत या क्षमता कितनी बची है.