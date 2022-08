Apple iPhone 13 price cut on Amazon: अगर आप आईफोन 13 (Apple iPhone 13) खरीदना चाहते हैं तो Amazon पर बेहद कम दाम पर आप इसे झटक सकते हैं. 6.1 इंच सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, A15 बायोनिक चिप और 12MP वाइड और अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ एक डुअल कैमरा सिस्टम वाला फोन, 12MP सेल्फी कैमरा ‘Deal of the Day’ स्कीम के तहत अमेजन पर उपलब्ध है. अमेजन iPhone 13- 128GB, 256GB और 512GB के तीनों साइज वेरिएंट पर डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर दे रहा है. जानिये iPhone 13 की कीमत में कितनी छूट मिल रही है और क्या-क्या ऑफर मिल रहे हैं. Also Read - Google Chrome यूजर्स को सरकार ने दी वॉर्निंग, संभल जाएं वरना हो जाएंगे कंगाल

Apple iPhone 13: डिस्काउंट

iPhone का 128GB वेरिएंट Amazon पर 10 प्रतिशत की छूट के साथ 71,900 उपलब्ध है. वहीं 256GB वेरिएंट पर भी 13 प्रतिशत की छूट मिल रही है, जिससे फोन की कीमत घटकर 77,900 हो गई है. जबकि 512GB वेरिएंट की कीमत 9 प्रतिशत की छूट के बाद 99,990 हो गई है. इसलिए, आप अपने बजट के आधार पर iPhone 13 के किसी भी वेरिएंट को कम कीमत पर खरीद सकते हैं. हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह ऑफर केवल आज के लिए उपलब्ध है, इसलिए, आपको इसे जल्द से जल्द झटकने की आवश्यकता है.

Apple iPhone 13: एक्सचेंज ऑफर में और सस्ता हुआ फोन

छूट के साथ, आप एक्सचेंज ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं यदि आपके पास पुराना स्मार्टफोन अच्छी स्थिति में है. आपका पुराना स्मार्टफोन आपको 12,400 रुपये तक की कीमत में और कमी ला सकता है. लेकिन, एक्सचेंज पर कीमत में कमी फोन के मॉडल पर निर्भर करेगी कि आप कुछ अन्य कारकों के साथ-साथ इसकी काम करने की स्थिति जैसे एक्सचेंज का आदान-प्रदान करेंगे.