Best Deal on Smartphone: ई-कॉमर्स साइट Flipkart अपने यूजर्स को लुभाने के लिए सेल व डील का आयोजन (Best Deal on Smartphone) करती रहती है. कंपनी की इन डील्स का लाभ उठाकर यूजर्स अपने (Realme Narzo 50i Price in India) पसंदीदा स्मार्टफोन को बेहद ही कम कीमत में घर ले जा सकते हैं. अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यह आपके लिए एक (Budget Smartphone) अच्छा मौका हो सकता है. क्योंकि Flipkart पर Realme का एक लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme Narzo 50i मात्र 149 रुपये में मिल रहा है. आइए जानते हैं कैसे उठाएं इस ऑफर का लाभ.

149 रुपये में मिलेगा Realme Narzo 50i

यदि आप Realme Narzo 50i को खरीदना चाहते हैं तो इस मौके को हाथ से न जाने दें. Realme Narzo 50i स्मार्टफोन के 64GB को भारतीय बाजार में ​इसी साल सितंबर में 9,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया था. लेकिन Flipkart पर यह स्मार्टफोन 10 प्रतिशत की छूट के साथ 8,999 रुपये में उपलब्ध हो रहा है. लेकिन इस छूट का लाभ केवल ICICI Bank Mastercard Credit Card ट्रांजेक्शन पर ही उठाया जा सकता है. इसके अलावा Flipkart Axis Bank Credit Card पर 5 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जा रहा है. यानि यूजर्स 450 रुपये की छूट प्राप्त कर सकते है, जिसके बाद स्मार्टफोन की कीमत घटकर 8,549 रुपये हो जाएगी.

इतना ही नहीं स्मार्टफोन पर एक्सचेंज ऑफर की भी सुविधा उपलब्ध है. यूजर्स अपने पुराने के फोन के बदले Realme Narzo 50i पर 8,400 रुपये डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं. जिसके बाद स्मार्टफोन की कीमत घटकर मात्र 149 रुपये रह जाएगी. लेकिन स्पष्ट कर दें कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाले छूट आपके पुराने स्मार्टफोन की कंडीशन पर डिपेंड करती है. इसके अलावा आप इस स्मार्टफोन को नो कोस्ट ईएमआई विकल्प के साथ भी खरीद सकते हैं.