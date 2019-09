Best Earphone Under 500 : इन दिनों मार्केट में कई प्रकार के इयरफोन मौजूद हैं। अक्सर माना जाता है कि अच्छी साउंड क्वालिटी वाले इयरफोन्स 1000 से 2500 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन आज हम आपको बेस्ट इयरफोन (Best Earphone) की लिस्ट बताएंगे जो काफी किफायती हैं। हम आपके लिए जो हेडफोन की लिस्ट लेकर आए हैं वो मार्केट में मौजूद बेस्ट ईयरफोन ब्रांड (Best Earphone company) हैं। इन 500 रुपये से कम कीमत वाले इयरफोन को आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और अमेजन से आसानी से मंगा सकते हैं।

Infinity (JBL) Zip 20

वायर्ड ईयरफोन और साउंड टेक्नोलॉजी में JBL कंपनी का रिस्पेक्टेड है। कंपनी ने अफोर्डेबल प्राइसिंग प्रोडॉक्ट के लिए Infinity ब्रांड पेश किया है। इस ब्रांड का म्यूजिक लवर्स के लिए हेडफोन Infinity (JBL) Zip 20 को आप अमेजन इंडिया से खरीद सकते हैं। अमेजन से इसे 499 रुपये में खरीद सकते हैं। वॉइस इनेबल इस हेडफोन में कंपनी ने ड्यूरेबिलिटी के लिए L शेप 3.5mm ऑडियो जैक दिया है।

JBL C50HI in-Ear Headphones

इनफिनिटी ब्रांड के साथ ही JBL अपने मेन ब्रांड के तहत भी अफोर्डेबल हेडफोन पेश करता है। कंपनी का JBL C50HI in-Ear Headphones को अमेजन इंडिया से 449 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस हेडफोन में बात करने के लिए माइक भी दिया है और ये गूगल असिस्टेंट को सपोर्ट करता है।

BoAt BassHeads 162

पांच बेस्ट ईयरफोन की हमारी इस लिस्ट में दूसरा ईयरफोन भी boAt का है। BoAt BassHeads 162 इयरफोन एचडी साउंड क्वॉलिटी के साथ आता है। एक्स्ट्रा बेस के साथ इस ईयरफोन से आपको क्रिस्टल क्लीयर साउंड क्वॉलिटी मिलती है। ये ईयरफोन भी Braided cable के साथ आता है जो इसे उलझने नहीं देता और इसकी ड्यूरेबलिटी को बढ़ाता है। इसे अमेजन इंडिया पर 499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Philips SHE1515BK/94

बेस्ट बजट ईयरफोन की लिस्ट में तीसरे नंबर पर Philips का वायर्ड ईयरफोन SHE1515BK/94 आता है। इस ईयरफोन में कॉलिंग माइक भी दिया गया है। बेहतरीन साउंड क्वॉलिटी के साथ आने वाला ये ईयरफोन अमेजन इंडिया से 438 रुपये और फ्लिपकार्ट से 389 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Mi Earphones Basic

स्मार्टफोन बनाने वाली चाइनीज कंपनी शाओमी का ये ईयरफोन बेहतरी साउंड क्वालिटी और कॉलिंग माइक के साथ आता है। अच्छी बिल्ड क्वॉलिटी वाले इस ईयरफोन को अमेजन इंडिया, शाओमी के ऑनलाइन स्टोर और फ्लिपकार्ट पर 399 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Realme Buds

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ओप्पा का फॉर्मर सब-ब्रांड रियल का ईयरफोन Realme Bus भी हमारी लिस्ट में है। ये शानदार कॉलिंग और एचडी साउंड क्वॉलिटी वाला ईयरफोन अमेजन, फ्लिपकार्ट और रियलमी के स्टोर से 499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

BoAt BassHeads 142

वायर्ड ईयरफोन बनाने वाली कंपनी boat का ये मॉडल अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट पर 499 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस ईयरफोन में फोन पर बात करने के लिए Mic भी दिया गया है। इस ईयरफोन की खासियत है कि इसमें Braided Cable दी गई है ताकि ईयरफोन उलझे और कटे नहीं। इन ईयरफोन पर आपको बेहतरीन साउंड क्वॉलिटी के साथ एक साल की वारंटी भी मिलती है।

HP Headset 150 Black

कम्प्यूटर और एक्सेसरीज बनाने वाली कंपनी कंपनी HP का हेडफोन भी हमारी इस लिस्ट में है। इस ईयरफोन को अमेजन इंडिया से 319 रुपये में खरीदा जा सकता है। HP का ये इयरफोन टैंगल फ्री वायर के साथ आता है। ये स्पोर्ट फ्रीक यूजर्स के लिए अच्छा विकल्प है क्योंकि इसमें सिलिकॉन इयरबड्स दिए गए हैं।

Oraimo Halo

हॉन्गकॉन्ग बेस्ड कंपनी का ये इयरफोन बजट और अफोर्डेबल इयरफोन में अच्छा विकल्प हो सकता है। इस हेडफोन को ऑनलाइन 199 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस हेडफोन की वायर केवलार फाइबर है जोकि इसे काफी ड्यूरेबल बनाती है।

ZapTech SGS Series

जैप टेक का ये हेडफोन अफोर्डेबल प्राइस में शानदार म्यूजिक एक्सपीरिएंस देता है। कंपनी का दावा है कि इस हेडफोन में उसने ड्यूल ड्राइवर दिए हैं जो कि 3D बेस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इस हेडफोन को ऑनलाइन अमेजन इंडिया से 495 रुपये में खरीदा जा सकता है।