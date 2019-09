Best Earphone Under 99: हमने हाल ही में 500 रुपये से कम कीमत में आने वाले बेस्ट ईयरफोन के बारे में बताया था। आप इस लिस्ट को यहां देख सकते हैं। इसके अलावा हमने 1,000 रुपये से कम कीमत में आने वाले बेस्ट ईयफोन की लिस्ट भी बनाई है। इसी तरह यदि आप 99 रुपये से कम कीमत में आने वाले कुछ अच्छे ईयरफोन ढूंढ़ रहे हैं तो हम आपकी इस सर्च को आसान बनाने के लिए 99 रुपये से कम कीमत में आने वाले ईयफोन्स (Best Earphones under 99) की लिस्ट लाए हैं। हालांकि इतनी कम कीमत में आपको बेहतरीन साउंड आउटपुट या जबरदस्त क्वॉलिटी शायद नहीं मिल सकती है, लेकिन ये ईयफोन ऑनलाइन मार्केट में 99 रुपये से कम कीमत में आने वाले ईयफोन (Best Earphone) में से बेस्ट ऑप्शन हैं। इन 99 रुपये से कम कीमत वाले इयरफोन (Cheapest Earphones Online) को आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon और Paytm Mall से आसानी से खरीद सकते हैं। बता दें की ऑनलाइन पोर्टल प्रॉडक्ट्स पर डिलिवरी फीस अलग से चार्ज करता है, जो प्रॉडक्ट के हिसाब से कम या ज्यादा होती है।

UBON Cruzo Series Earphone

लिस्ट में पहला ईयरफोन Ubon का है, जो 3.5mm ऑडियो जैक के साथ आता है। Amazon प्रॉडक्ट पेज के मुताबिक यह ईयफोन लगभग सभी 3.5mm ऑडियो पोर्ट के साथ आने वाले मोबाइल फोन को सपोर्ट करता है। इसका वजन 9.07 ग्राम है और यह ईयरफोन माइक्रोफोन के साथ आता है। Amazon ने इस ईयफोन को 94 रुपये में लिस्ट किया हुआ है।

Voltac Super HD Earphone

Voltac Super HD ईयरफोन वायरर्ड ईयफोन है, जो माइक्रोफोन के साथ आता है। प्रॉडक्ट पेज के मुताबिक यह ईयफोन 3 महीनों की रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ आता है और लगभग सभी 3.5mm ऑडियो पोर्ट के साथ आने वाले मोबाइल फोन को सपोर्ट करता है। इसमें 10mm का ऑडियो ड्राइवर है, जो कंपनी के मुताबिक, डीप बेस जनरेट करता है। Amazon ने इस ईयफोन को 99 रुपये में लिस्ट किया है।

GadgetX Dual Driver Earphone GX1

Paytm Mall पर लिस्टेड यह ईयरफोन ड्यूल ड्राइवर्स के साथ आता है। दो ड्राइवर्स होने की वजह से कंपनी का दावा है कि यह डीप बेस साउंड देते हैं। Paytm Mall पर यह ईयफोन 89 रुपये की कीमत में लिस्टेड है और Paytm इसपर 9 रिुपये कैशबैक भी दे रहा है, जिसके बाद इसकी इफेक्टिव कीमत 80 रुपये हो जाती है। प्रॉडक्ट पेज के मुताबिक, इस ईयफोन में 3.5mm ऑडियो जैक है और यह नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है। कॉल अटैंड करने के लिए इसमें माइक भी शामिल है।

VALI Gaming and Workout Earphone

VALI का यह ईयरफोन Amazon पर इस ईयरफोन को 98 रुपये कीमत में लिस्ट किया है। यह ईयफोन 3.5mm ऑडियो जैक के साथ आता है। इसमें इन-लाइन रिमोट भी है, जिसमें माइक्रोफोन और एक मल्टि फंगशनल बटन भी शामिल है, जो यूजर को कॉल उठाने और काटने में मदद करेगा।

Ubon UB-31E Champ Headsets Earphones

लिस्ट में अगला ईयरफोन Ubon कंपनी का है, जो 3.5mm ऑडियो जैक के साथ आता है। इस ईयरफोन में भी इन-लाइन रिमोट है, जिसमें मल्टि फंगशनल बटन है। इसके जरिए यूजर कॉल उठा और काट सकता है। इस ईयरफोन का वजन 30 ग्राम है। Amazon पर यह ईयफोन 88 रुपये की कीमत में लिस्ट किया गया है।

Growth C YS Earphones

यह ईन-ईयर ईयफोन भी 3.5mm ऑडियो जैक के साथ आता है। Amazon पर इसकी कीमत 94 रुपये है। प्रॉडक्ट पेज के मुताबिक इस ईयफोन का वजन 24 ग्राम है। यह ईयरफोन भी इन-लाइन रिमोट के साथ आता है, जिसमें मल्टि फंगशनल बटन है। इसके जरिए यूजर्स कॉल उठा और काट सकते हैं और साथ ही गाने को प्ले और पॉज भी कर सकते हैं।

ionix Model HB-21 Earphone

यह ईन-ईयर ईयरबड ईयफोन है, जिसमें कनेक्टिविट के लिए 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है। Amazon पर इसकी कीमत 99 रुपये है। प्रॉडक्ट पेज के मुताबिक इस ईयफोन में डीप बेस साउंड आउटपुट मिलता है। यह ईयरफोन भी इन-लाइन रिमोट के साथ आता है, जिसमें मल्टि फंगशनल बटन है। इसके जरिए यूजर्स कॉल उठा और काट सकते हैं और साथ ही गाने को प्ले और पॉज भी कर सकते हैं।

HAPPIESTA In-Ear Earphone

यह भी ईन-ईयर ईयरबड ईयफोन है, जिसमें कनेक्टिविट के लिए 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है। Amazon पर इसकी कीमत 99 रुपये है। प्रॉडक्ट पेज के मुताबिक इस ईयफोन में इन-लाइन रिमोट मल्टि फंगशनल रिमोट शामिल है, जिसके जरिए यूजर्स कॉल उठा और काट सकते हैं और साथ ही गाने को प्ले, पॉज, फॉर्वड और बैक कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बटन के जरिए आप वॉइस कमांड के लिए गूगल असिस्टेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं।

SONILEX Budget Series In-Ear Earphone

यह ईन-ईयर ईयरबड ईयफोन 3.5mm ऑडियो जैक के साथ आता है। Amazon पर इसकी कीमत 99 रुपये है। प्रॉडक्ट पेज के मुताबिक इस ईयफोन में इन-लाइन रिमोट मल्टि फंगशनल रिमोट शामिल है।

Kboom 2 in 1 Earphone

इस ईयरफोन को ग्राहक Paytm Mall के जरिए खरीद सकते हैं। Paytm Mall के प्रॉडक्ट पेज के मुताबिक, इसका वजन 20 ग्राम है और यह नॉइस रिडक्शन के साथ आता है। यूं तो इसकी कीमत 109 रुपये है, लेकिन Paytm इस ईयफोन पर 11 रुपये का कैशबैक दे रहा है, जिसके बाद इसकी इफेक्टिव कीमत 98 रुपये हो जाती है। यह ईयफोन 3.5mm ऑडियो जैक के साथ आता है और इसमें इन-लाइन माइक्रोफोन रिमोट भी शामिल है।