Best Phone Under 5000 : भारतीय स्मार्टफोन मार्केट लगातार बढ़ा रहा है। हालांकि इसके बावजूद अभी भी भारत के कुल स्मार्टफोन मार्केट में सस्ते स्मार्टफोन का मार्केट शेयर सबसे अधिक है। भारतीय मार्केट में 3 हजार रुपये से 1 लाख रुपये से ऊपर तक के एंड्रॉइड स्मार्टफोन बिक (best android phone under 5000) रहे हैं। आज हम आपको यहां भारतीय मार्केट में आने वाले 10 ऐसे 4G स्मार्टफोन (best 4G phone under 5000) के बारे में बता रहे हैं जिनकी कीमत 5,000 रुपये से कम है। इन स्मार्टफोन में Samasung, Xiaomi, Asus जैसे कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन शामिल हैं। हम आपको यहां इसी से संबंधित जानकारी (best mobile phone under 5000) दे रहे हैं।

Xiaomi Redmi Go

भारत में इस स्मार्टफोन की कीमत 4,499 रुपये है। स्मार्टफोन Android 8.1 ओरियो (एंड्रॉएड गो एडिशन) ओएस पर चलता है। Xiaomi Redmi Go में 5-इंच HD डिस्प्ले दी है जिसका रिजॉल्यूशन (720×1280 पिक्सल) है और इस डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेश्यो 16:9 है। शाओमी ने अपने इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में एंट्री लेवल Snapdragon 425 SoC दिया है। इस स्मार्टफोन में शाओमी ने 1GB की रैम और 8GB इंटरनल स्टोरेज दी है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है। शाओमी ने इस स्मार्टफोन के बैक में 8-मेगापिक्सल का कैमरा दिया है जिसमें एक LED Flash दिया है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है।

Samsung Galaxy J2 Core

Galaxy A2 Core में 5-inch qHD display है जिसका रिजॉल्यूशन 960×540 पिक्सल्स का है। फोन में Exynos 7870 octa-core SoC है जिसकी क्लॉक्स स्पीड 1.6GHz है। फोन में 1जीबी रैम के साथ 16जीबी स्टोरेज दी गई है। माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए फोन की स्टोरेज को 256 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 8मेगापिक्सल का रियर कैमरा LED फ्लैश के साथ आता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी फोन में 5मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। फोन की कीमत 4,999 रुपये है।

Asus Zenfone Lite L1

Asus Zenfone Lite L1 को आप 4,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। स्मार्टफोन में 5.45 इंच की IPS LCD डिस्प्ले दी गई है।इस फोन में क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 430 चिपसेट दी गई है। यह स्मार्टफोन 2 जीबी रैम व 16 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ पेश किया गया है। माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए फोन की स्टोरेज को 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। Asus Zenfone Lite L1 स्मार्टफोन में 3,000mAh की बैटरी दी गई है। फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर का फीचर नहीं है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का फीचर मिलता है।

Nokia 1

आप इस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट से 3,760 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं। इस फोन में 1जीबी रैम के साथ 8जीबी स्टोरेज दी गई है। Nokia 1 में 4.5-इंच FWVGA (480×854 पिक्सल) IPS डिसप्ले दिया गया है। इसके साथ ही यह 1.1GHz क्वाड-कोर मीडियाटेक MT6737M SoC के साथ आता है। फोन की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 128जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 5-मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। फ्रंट पर वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 2-मेगापिक्सल का कैमरा है। पावर बैकअप के लिए फोन में 2,150mAh की बैटरी है।

Micromax Bharat Go

Micromax Bharat Go को 3,990 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। फोन में 1 GB RAM के साथ 8 GB ROM है, जिसे 32जीबी तक एक्सपैंड किया जा सकता है। फोन में 4.5 inch डिस्प्ले के साथ 5 मेगापिक्सल का रियर और फ्रंट कैमरा है। फोन में MT6737 Processor के साथ 2000 mAh Li-ion Battery है।

Tecno itel A46

स्मार्टफोन में कंपनी ने 5.45-inch HD+ डिस्प्ले दिया है जिसका रिजॉल्यूशन 1440 x 720 pixels का है। फोन में 1.6GHz octa-core processor के साथ 2जीबी रैम और 16जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी है। फोन की स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 128जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 2400mAh की बैटरी दी गई है। फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फेस अनलॉक का फीचर भी दिया गया है। स्मार्टफोन के कैमरा की बात की जाएं तो इसके बैक में 8मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, जबकि सेकंडरी सेंसर VGA के तौर पर आता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5मेगापिक्सल का कैमरा है जो सॉफ्ट फ्लैश के साथ आता है।

Lava Z61

आप इस स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट को 4,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। Lava Z61 स्मार्टफोन एंड्रॉइड ऑरियो (गो एडिशन) पर रन करता है। यह स्मार्टफोन दो कलर ऑप्शन में मिलेगा। Lava Z61 स्मार्टफोन को ब्लैक और रेड कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। Lava Z61 स्मार्टफोन में 1जीबी रैम और 16 जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। Lava Z61 में 5.45 इंच की स्क्रीन दी गई है। Lava Z61 स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस स्मार्टफोन में वाई-फाई, ब्लूटूथ और जीपीएस फीचर्स दिए गए हैं। Lava Z61 स्मार्टफोन में 3,000mAh बैटरी दी गई है।

Comio C2 Lite

Comio C2 Lite को आप 4749 रुपए में खरीद सकते हैं। इसमें 5.0-इंच एचडी डिस्प्ले दिया गया है। इस डिवाइस में 1.5जीबी रैम दी गई है। फोन में पावर बैकअप के लिए 3,900mAh की बैटरी दी गई है। इसके अलावा फोन में फोटोग्राफी के लिए 8-मेगापिक्सल का रियर कैमरा और वीडियो कॉलिंग के लिए 5-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फोन में 3900mAh की बैटरी दी गई है।

Meizu C9

Meizu C9 में 5.45-inch HD+ display है जिसका रिजॉल्यूशन 1440 x 720 पिक्सल्स का है। फोन में 13मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। कंपनी ने इसे लॉन्च के वक्त 4,999 रुपये में लॉन्च किया था, लेकिन अब इसे 3,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन में 2जीबी रैम के साथ 16जीबी इंटरनल स्टोरेज है। इसकी स्टोरेज को 128जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 3000mAH lithium-polymer बैटरी है।

Yu Ace

Yu Ace स्मार्टफोन के 2जीबी रैम और 16जीबी स्टोरेज वेरिएंट को 4,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसकी स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 128जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 5.45 inch) HD+ Display दिया गया है। इसमें 13मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फोन में MT6739WW Processor के साथ 4,000 mAh Polymer बैटरी दी गई है।