Best prepaid recharge plan for IPL: IPL 2020 की शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है. IPL मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर होगी. ज्‍यादातर लोग स्‍मार्टफोन पर ही IPL मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग देखते हैं. इसी वजह से टेलिकॉम कंपनियां कुछ ऐसे रिचार्ज प्‍लान ऑफर करती हैं, जिनसे रिचार्ज करके आप स्‍मार्टफोन पर IPL मैच का लाइव मजा ले सकते हैं. Also Read - IPL 2020 : BCCI अध्यक्ष Sourav Ganguly बोले- 6 महीने में मेरी पहली फ्लाइट...जिंदगी बदल जाती है

इन रिचार्ज प्‍लान में पर्याप्‍त डेली डेटा मिलता है, जिससे मैच देखने के दौरान डेटा खत्‍म होने की टेंशन नहीं रहेगी. साथ ही कई और बेनिफि‍ट्स भी मिलते हैं. यहां हम आपको Jio, Airtel और Vodafone-Idea (VI) के ऐसे ही रिचार्ज प्‍लान के बारे में बता रहे हैं, जो मोबाइल पर IPL का मजा लेने के लिए बेस्‍ट हैं. Also Read - रिषभ पंत खुद को धोनी समझने लगा था इसलिए फ्लॉप हुआ: एमएसके प्रसाद

जियो का 401 रुपये का प्‍लान (Jio rs 401 Plan)

जियो के इस रिचार्ज प्‍लान की वैलिडिटी 28 दिन है. इसमें रोज 3 जीबी और 6 जीबी अतिरिक्‍त डेटा मिलेगा, यानी इस पैक में कुल 90 जीबी डेटा मिलता है. साथ में जियो से जियो पर अनलिमिटेड कॉलिंग, अन्‍य नेटवर्क पर कॉल करने के लिए 1000 मिनट और रोज 100 एसएमएस जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं. Also Read - IPL 2020 CSK Playing 11: चौदह महीने बाद MS Dhoni की होगी वापसी, जानिए Full Squad और संभावित XI

इसके अलावा जियो के इस रिचार्ज प्‍लान में एक साल के लिए डिज्‍नी प्‍लस हॉटस्‍टार VIP का फ्री सब्‍सक्रिप्‍शन भी मिलता है, यानी आईपीएल मैच लाइव देखने के लिए आपको डिज्‍नी प्‍लस हॉटस्‍टार वीआईपी का अलग से सब्‍सक्रिप्‍शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जियो एप्‍स का फ्री सब्‍सक्रिप्‍शन भी इस पैक में शामिल है.

एयरटेल का 448 रुपये का प्‍लान (Airtel rs 448 Plan)

एयरटेल के इस प्‍लान में भी आपको रोज 3 जीबी डेटा मिलेगा. साथ में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस की सुविधा भी मिलेगी. एयरटेल के इस पैक की वैलिडिटी 28 दिन है. जियो के प्‍लान की तरह इसमें भी एक साल के लिए डिज्‍नी प्‍लस हॉटस्‍टार VIP का फ्री सब्‍सक्रिप्‍शन मिलेगा. साथ ही एयरटेल एक्‍सस्‍ट्रीम प्रीमियम, हेलो ट्यून्‍स और विंक म्‍यूजिक का फ्री सब्‍सक्रिप्‍शन भी इस पैक में शामिल है.

वोडाफोन-आइडिया (VI) का 398 रुपये का प्‍लान (VI rs 398 plan)

वोडाफोन-आइडिया, यानी VI कंपनी का 398 रुपये वाला रिचार्ज प्‍लान आईपीएल मैच देखने के लिए बेस्‍ट कहा जा सकता है. इसमें आपको रोज 3 जीबी डेटा के अलावा सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 एसएमएस की सुविधा भी मिलेगी. इसकी वैल‍िडिटी भी 28 दिन है. हालांकि, VI के प्‍लान में डिज्‍नी प्‍लस हॉटस्‍टार VIP का फ्री सब्‍सक्रिप्‍शन नहीं मिलता है. इसका मतलब अगर आप वोडाफोन यूजर हैं, तो आपको आईपीएल देखने के लिए अलग से इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा.