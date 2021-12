Best Air Purifier: आजकल दिल्ली-एनसीआर (air pollution in delhi) का मौसम काफी खराब है. जहां एक और ठंड की शुरुआत हो गई है, (air pollution in delhi today) वहीं प्रदूषण से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है. इस बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में और आंखों में जलन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. यहां तक (air purifier price) हाल ही में हुई रिमझिम बारीस से भी (pollution in delhi) प्रदूषण का मीटर बिल्कुल कम नहीं हुआ. ऐसे में खुद को और अपने परिवार को (delhi air pollution today) प्रदूषण से बचाने के लिए आप Air Purifier का इस्तेमाल कर सकते हैं. (sharp air purifier) जो​ कि स्वच्छ और ताजा हवा मुहैया कराने में सक्षम है. (philips air purifier) यदि आप भी प्रदूषण से बचने के लिए एक Air Purifier खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपके लिए Air Purifier के कुछ बेस्ट विकल्प लेकर आए हैं.Also Read - शाबाश: कानपुर के लड़के ने बनाया एयर प्यूरीफायर रोबोट, जानें कैसे करेगा काम

Blue Star BS-AP300DAI Portable Room Air Purifier

कीमत: 7,885 रुपये

Blue Star के इस एयर प्यूरीफायर की बात करें तो पोर्टेबल होने के कारण इसे घर में कहीं भी आसानी से रखा जा सकता है. इसमें HEPA, Pre-Filter और Activated Carbon का सपोर्ट दिया गया है, जो हवा प्रदूषण फैलाने वाले कण को रोकते हैं. इसमें Advanced 3-stage Multi-purification सिस्टम का उपयोग किया है जो कि स्वच्छ व ताजा हवा प्रदान करता है. इसे ई—कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकता है.

Sharp Air Purifier

कीमत: 9,990 रुपये

इसमें आपको Dual Purification- ACTIVE (Plasmacluster Technology) सपोर्ट मिलेगा. इसके अलावा H14 Grade HEPA Filter + Active Carbon Filter + Pre-Filter दिए गए हैं जो कि प्रदूषित हवा को स्वच्छ करते हैं. अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहते हैं तो यह बेस्ट विकल्प हो सकता है.

Philips 3000 Series AeraSense Air Purifier

कीमत: 25,499 रुपये

ये Air Purifier भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आसानी से सेल के लिए उपलब्ध है. यह प्रति मिनट अधिक हवा को फिल्टर करने के लिए HEPA- एक्टिव कार्बन और CADR रेटिंग से लैस है. सबसे खास बात है कि यह रियल टाइम एयर क्वालिटी अपडेट प्रदान करता है. जिससे आपको पता चलता रहेगा कि एयर क्वालिटी कैसी है.