Best Selfie Smartphone Under Rs 25,000: स्मार्टफोन का इस्तेमाल केवल कॉलिंग और मैसेजिंग तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब अधिकतर यूजर्स फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं. यहां तक कि नया स्मार्टफोन खरीदते समय उसका कैमरा जरूर चेक करते हैं. ऐसे में यदि आप सेल्फी का शौक रखते हैं तो रियर कैमरे के साथ ही फ्रंट कैमरा (Smartphone For Selfie) भी आपके लिए बेहद अहम हो जाता है. (Smartphone Under Rs 25,000) क्योंकि बेहतर फ्रंट कैमरे की मदद से आप खूबसूरत सेल्फी क्लिक करने के साथ वीडियो कॉलिंग का भी लाभ उठा सकेंगे. अच्छी बात यह है कि अच्छे सेल्फी कैमरे के लिए आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है. आज हम 25,000 रुपये से कम कीमत में उपलब्ध होने वाले बेस्ट सेल्फी स्मार्टफोन की जानकारी दे रहे हैं.

Vivo V21 5G

कीमत: 22,999 रुपये

Vivo V21 5G स्मार्टफोन सेल्फी के लिए एक बेहतर विकल्प है. इसमें 44MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसकी मदद से यूजर्स खूबसूरत सेल्फी क्लिक कर सकते हैं. इसके अलावा स्मार्टफोन में 64MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. यह MediaTek Dimensity 800U प्रोसेसर से लैस है और पावर बैकअप के लिए 4000mAh की बैटरी मौजूद है.

OnePlus Nord 256GB

कीमत: 23,000 रुपये

OnePlus Nord स्मार्टफोन में आपको 32MP + 8MP के ड्यूल फ्रंट कैमरे की सुविधा मिलेगी. जो कि आकर्षक सेल्फी क्लिक करने में सक्षम है. वहीं में 48MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 6.44 इंच की डिस्प्ले और Snapdragon 765G प्रोसेसर मौजूद है. फोन में पावर बैकअप के लिए 4115mAh की बैटरी दी गई है.

Realme GT Master Edition 5G

कीमत: 24,500 रुपये

25,000 रुपये के बजट में आप Realme GT Master Edition 5G स्मार्टफोन भी खरीद सकते हैं. इस स्मार्टफोन में सेल्फी के लिए आपको 32MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. इसके अलावा 64MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी मौजूद है. यह स्मार्टफोन Snapdragon 778G प्रोसेसर से लैस है और इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.43 इंच की डिस्प्ले दी गई है.

Samsung Galaxy M52 5G

कीमत: 24,999 रुपये

Samsung Galaxy M52 5G भी सेल्फी के लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन है. इसमें आपको 32MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. साथ ही 64MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है और यह 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है.