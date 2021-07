आजकल लोगों के बीच स्मार्ट टीवी का भी क्रेज काफी बढ़ गया है और इसलिए कंपनियां भी आए दिन नए-नए स्मार्ट टीवी बाजार में उतार रही हैं. स्मार्ट टीवी खासियत है कि इसमें आप केवल टीवी चैनल ही नहीं, बल्कि यूट्यूब और ओटीटी ऐप्स का भी मजा ले सकते हैं. बाजार में आपको स्मार्ट टीवी के कई विकल्प मिल जाएंगे. लेकिन यदि​ आपका बजट 30,000 रुपये या उससे थोड़ा कम है तो स्मार्ट टीवी का चयन करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं. आज हम आपको भारतीय बाजार में मौजूद 30,000 रुपये से कम कीमत वाले स्मार्ट टीवी की जानकारी देंगे.Also Read - Uttar Pradesh Rural Economy: यूपी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को 1 हजार करोड़ के निवेश से मिलेगी विकास की रफ्तार

Realme Smart TV Full HD (32″)

कीमत: 17,999 रुपये

Realme Smart TV Full HD 32 इंच की बात करें तो इसमें शानदार पिक्चर क्वालिटी मिलेगी और यह अल्ट्रा ब्राइट फुल एचडी डिस्प्ले के साथ आता है. इस टीवी में बेज़ेल लैस डिजाइन और 8.7mm स्लिम बॉडी दी गई है. जो कि स्मार्टफोन से भी ज्यादा पतली है. यह टीवी 24W क्वाड स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है और इसे MediaTek 64-bit Quad-core प्रोसेसर पर पेश किया गया है.

OnePlus TV Y Series Y1 (32”)

कीमत: 17,999 रुपये

OnePlus TV Y Series Y1 32 इंच मॉडल में 93.8 प्रतिशत स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो और Dolby Audio के साथ 20W स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं. यह टीवी 64-bit प्रोसेसर से लैस है और इसमें 1GB रैम के साथ 8GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. एंड्राइड टीवी 9.0 ओएस पर आधारित इस टीवी में आपको गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा सपोर्ट मिलेगा. साथ ही इसमें Oxygen Play दिया गया है जो कि कंपनी का कंटेंट डिस्कवर प्लेटफॉर्म है. जो कि आसानी से मूवी और वेब सीरीज को सर्च करने में मदद करता है.

Mi LED TV 4A PRO (43”)

कीमत: 26,999 रुपये

Mi LED TV 4A PRO (43”) भी बेस्ट विकल्प है और इसमें आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगी जो कि 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. इसमें बेहतर ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ ही रिड्यूस नॉइस और इन्हांस ब्राइटनेस की सुविधा दी गई है. साथ ही 3 एचडीएमआई पोर्ट्स, 2 यूएसबी पोर्ट्स, ब्लूटूथ और वाईफाई जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. यह टीवी बिल्ट इन गूगल वॉयस सर्च के साथ आता है जो कि कंटेंट सर्च करना आसान बनाता है.

Motorola ZX2 FHD Smart TV (40”)

कीमत: 26,999 रुपये

इस टीवी को MediaTek CA53 quad-core प्रोसेसर पर पेश किया गया है और यह एंड्राइड 10 पर आधारित है. इसमें बिल्ट इन क्रोम कास्ट और गूगल असिस्टेंट सपोर्ट दिया गया है. स्मार्ट टीवी में 40W स्पीकर्स दिए गए हैं जो कि 20W हाई बैस स्पीकर्स और 20W tweeter के साथ आते हैं. इसमें फुल एचडी पैनल, ब्लूटूथ और एथरनेट पोर्ट भी मौजूद हैं.

Realme Smart TV 4K (43”)

कीमत: 29,999 रुपये

Realme का ये 43 इंच वाला टीवी भी कई शानदार फीचर्स से लैस है. इसमें शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए डॉल्बी विजन इमेजिन तकनीक का उपयोग किया गया है. ये यूजर्स को स्मूथ एक्सपीरियंस प्रदान करेगा. इस 4K स्मार्ट टीवी में गूगल हैंड्स फ्री वॉयस कंट्रोल, पावरफुल 64-bit MediaTek quad-core प्रोसेसर, अल्ट्रा बेज़ेल लैस डिजाइन और TÜV Rheinland Low blue light सर्टिफिकेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं. यह एंड्राइड 10 वर्जन पर काम करता है और इसमें Prime Video, Netflix, YouTube और गूगल प्ले एक्सेस दिया गया है.