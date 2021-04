भारतीय बाजार में आज प्रीमियम रेंज से लेकर बजट रेंज तक के कई स्मार्टफोन मौजूद हैं. उपयोगकर्ता अपनी सुविधा व बजट के अनुसार स्मार्टफोन का चयन कर सकते हैं. अच्छी बात है यह है कि आज बाजार में मौजूद कम कीमत के स्मार्टफोन में आपको कई खास व उपयोगी फीचर्स की मिल जाएंगे. ऐसे में अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और बाजार में 8,000 रुपये या उससे कम है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आपको 8,000 रुपये से कम कीमत में कई बेहतरीन विकल्प मिलेंगे और यहां हम ऐसे ही स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं. Also Read - Micromax IN 1b Sale Today: Micromax IN 1b को आज खरीदने का मौका, दाम 7 हजार रुपये से कम

POCO C3

कीमत: 7,999 रुपये

सबसे पहले बात करते हैं POCO C3 की, तो बता दें कि इस बजट में यह एक बेस्ट विकल्प हो सकता है. इस स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें 13MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है, जबकि 2MP + 2MP दो अन्य सेंसर्स मौजूद हैं. वहीं फोन में 5MP का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है और यह फोन 5000mAh की दमदार बैटरी के साथ आता है.

Micromax IN 1b

कीमत: 7,999 रुपये

वहीं Micromax IN 1b स्मार्टफोन भी शानदार फीचर्स से लैस है और खास बात है कि यह मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है. इसे MediaTek Helio G3 प्रोसेसर पर पेश किया गया है और पावर बैकअप के लिए 5000mAh की बैटरी उपलब्ध है. फोन में आपको 13MP का प्राइमरी सेंसर और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलेगा. सेल्फी के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

Realme C11

कीमत: 7,499 रुपये

8,000 रुपये से कम कीमत में मिलने वाला यह बेहद ही लोकप्रिय स्मार्टफोन है और इसमें 13MP + 2MP का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसे Mediatek Helio G35 प्रोसेसर पर पेश किया गया है और इसमें 6.5 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है. वहीं फोन में सेल्फी के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है. पावर बैकअप के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है.

Xiaomi Redmi 9A

कीमत: 7,499 रुपये

Redmi 9A में भी आपको 5000mAh की पावरफुल बैटरी मिलेगी और इसमें 6.53 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है. फोन में 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी दी गई है. इसमें आपको एलईडी फ्लैश के साथ 13MP का सिंगल रियर कैमरा मिलेगा. जबकि फोन का फ्रंट कैमरा 5MP का है.

Samsung Galaxy M01

कीमत: 7,499 रुपये

Samsung Galaxy M01 में 5.7 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है. पावर बैकअप के लिए इसमें आपको 4000mAh की बैटरी मिलेगी. फोन में ड्यूल रियर कैमरा मौजूद है. इसका प्राइमरी सेंसर 13MP का है, जबकि 2MP सेकेंडरी सेंसर दिया गया है. वहीं 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.