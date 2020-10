Flipkart-Amazon Sale: ऐमजॉन और फ्लिपकार्ट की फेस्टिवल सेल शुरू हो गई है. Amazon Great Indian Festival 2020 सेल अभी सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए लाइव हुई है, जबकि Flipkart Big Billion Days 2020 सेल सभी यूजर्स के लिए शुरू हो गई है. सेल के दौरान दोनों ई-कॉमर्स कंपनियां स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट दे रही हैं. आइए आपको Amazon और Flipkart की सेल में 7 हजार रुपये से कम में मिलने वाले बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में बताते हैं. Also Read - Amazon Great Indian Festival 2020 sale: Amazon के सबसे धमाकेदार ऑफर, इन 5 धांसू फोन्स पर 34 हजार तक का डिस्काउंट

Realme C11

फ्लिपकार्ट की सेल में Realme C11 स्मार्टफोन 6,499 रुपये में मिल रहा है. यह फोन 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ एक वेरियंट में आता है. इसमें 6.5 HD+ डिस्प्ले, 13MP व 2MP के दो रियर कैमरे, 5MP का फ्रंट कैमरा और 5000 mAh की बैटरी मिलती है. Also Read - Amazon-Flipkart Sale: सस्ते में खरीदना है स्मार्टफोन, ₹7 हजार से कम में ये हैं बेस्ट ऑप्शन

Infinix Smart 4 Plus

Infinix Smart 4 Plus फ्लिपकार्ट की सेल में 6,999 रुपये में उपलब्ध है. इस फोन में 3 GB रैम, 32 GB स्टोरेज, 6.82 इंच HD+ डिस्प्ले और 6000 mAh की बैटरी मिलती है. फोन के पीछे की तरफ दो कैमरे हैं, जिनमें 13MP और एक डेप्थ सेंसर शामिल हैं. फ्रंट कैमरा 8MP का है. Also Read - Flipkart Big Billion Days 2020 sale: Google Pixel 4a और Samsung Galaxy F41 की पहली सेल, कम कीमत के साथ मिल रहे ढेरों ऑफर

Tecno Spark Go 2020

टेक्नो का यह स्मार्टफोन भी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में 6,499 रुपये में मिल रहा है. इसमें 2 GB रैम, 32 GB स्टोरेज, 6.52 इंच HD+ डिस्प्ले और 5000 mAh की बैटरी मिलती है. फोन में पीछे की तरफ दो कैमरे हैं, जिनमें 13MP सेंसर और एक AI लेंस शामिल हैं. फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है.

Honor 9S

Honor 9S भी 7 हजार से कम दाम में फ्लिपकार्ट सेल में खरीद सकते हैं. सेल में यह फोन 6,499 रुपये में उपलब्ध है. इसमें 2 GB रैम, 32 GB स्टोरेज, 5.45 इंच HD+ डिस्प्ले, 8MP रियर कैमरा, 5MP फ्रंट कैमरा और 3020 mAh बैटरी जैसी खूबियां हैं.

Redmi 9A

Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Redmi 9A स्मार्टफोन 6,499 रुपये में मिल रहा है. ऐमजॉन पर यह फोन सेल के दौरान सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच हर दो घंटे में फ्लैश सेल में उपलब्ध होगा. रेडमी के इस सस्ते स्मार्टफोन में 6.53 इंच HD+ डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी, 12MP रियर कैमरा और 5MP फ्रंट कैमरा जैसी खूबियां हैं.