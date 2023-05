BGMI ने की भारत में वापसी, आज से कर सकते हैं डाउनलोड, अपने मोबाइल पर कब से खेल सकते हैं Battlegrounds, जानें

बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (बीजीएमआई) अब एंड्रॉइड यूजर्स के लिए डाउनलोड के लिए उपलब्ध है. अपडेट की घोषणा करते हुए, Krafton Inc ने कहा कि BGMI भारत का सबसे पसंदीदा बैटल रॉयल टाइटल आज, 27 मई से सभी Android यूजर्स के लिए प्रीलोड के लिए उपलब्ध है. खेल, हालांकि 29 मई से खेला जा सकेगा. लेकिन आप इसे एंड्रॉयड यूजर्स आज से डाउनलोड कर सकते हैं. आईओएस यूजर्स के लिए यह गेम 29 मई 2023 से डाउनलोड और खेलने के लिए उपलब्ध होगा.

कुछ यूजर्स को आधी रात से एक ऑटोमेटिक अपडेट पहले ही प्राप्त हो चुका है जो कि प्रीलोड प्रक्रिया का एक हिस्सा है.