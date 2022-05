Twitter Update: माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter को हाल ही टेस्ला के सीईओ Elon Musk ने खरीद लिया है और इसके बाद से ही चर्चा है कि Twitter के सीईओ से (Twitter New Boss Elon Musk) लेकर फीचर्स तक हर चीज में बड़ा बदलाव होने वाला है. वहीं अब एलन मस्क ने एक ​ट्वीट के जरिए लोगों को तगड़ा ​झटका दिया है. जिसमें कहा गया है कि आने वाले समय में यूजर्स को Twitter का इस्तेमाल करने पर पैसे देने होंगे. आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से.Also Read - Facebook अगले महीने बंद करने वाला है अपनी खास सर्विस, कंपनी ने किया खुलासा

दुनिया के सबसे अमीर शख्स और Twitter के नई मालिक एलन मस्क ने हाल ही में एक ट्वीट शेयर किया है. जिसमें जानकारी दी गई है कि अब Twitter फ्री नहीं होगा, बल्कि इसका उपयोग करने के एिल आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे.

Ultimately, the downfall of the Freemasons was giving away their stonecutting services for nothing

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022