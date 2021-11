Black Friday sale: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह (Black Friday Sale Deals) आपके लिए बेहद ही शानदार मौका हो सकता है. क्योंकि Black Friday sale में कई स्मार्टफोन पर शानदार (Discount on iPhone 12) डिस्काउंट दिया जा रहा है. साथ ही सेल के तहत मिलने वाले ऑफर्स का लाभ उठाकर यूजर्स अपने पसंदीदा (Best Deal on Smartphone) स्मार्टफोन को बेहद ही कम कीमत में घर ले जा सकते हैं. Flipkart पर चल रही इस सेल में iPhone 12 और iPhone 12 mini बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध हो रहे हैं. आइए जानते हैं इन पर मिलने वाले डिस्काउंट व ऑफर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Free Fire Redeem Codes 29 November 2021: फ्री रिवॉर्ड्स प्राप्त कर चुटकियों में जीत सकते हैं गेम

Black Friday sale के तहत iPhone 12 को 54,999 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है. जबकि iPhone 12 mini को 42,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. लेकिन यह कीमत प्रीपेड ऑफर का लाभ उठाकर ही प्राप्त होगी. प्रीपेड ऑफर में 2,000 रुपये के बाद ही इन डिवाइसेज को कम कीमत में उपलब्ध कराया जा रहा है. जबकि इनकी कीमत 56,999 रुपये और 44,999 रुपये है.

बता दें कि सितंबर में iPhone 13 सीरीज को लॉन्च करने के बाद कंपनी ने iPhone 12 सीरीज की कीमत में कटौती की थी. iPhone 12 को भारत में 65,900 रुपये में लॉन्च किया ​गया था, जबकि iPhone 12 mini की कीमत 59,900 रुपये थी. लेकिन अब यह दोनों डिवाइस कम कीमत में उपलब्ध हैं. साथ ही Black Friday sale सेल में इन्हें और भी कम कीमत में उपलब्ध कराया जा रहा है. इस सेल के तहत iPhone SE को भी 29,999 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है.