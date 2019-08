चाइनीज कंपनी Black Shark ने इस साल की शुरुआत में Black Shark 2 को लॉन्च किया था। अब कंपनी इस स्मार्टफोन (Black Shark Price in india) पर Flipkart National Shopping Days सेल के दौरान एक्सट्रा डिस्काउंट दे रही है। Flipkart National Shopping Days सेल Independence Day को सेलिब्रेट करते हुए मनाई जा रही है। इस सेल में आप कई स्मार्टफोन पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। इस सेल में Black Shark 2 को 5 हजार रुपये के डिस्काउंट के साथ 34,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह इसका बेस वेरिएंट है। इसे पहले 39,999 रुपये में बेचा (How to buy onine Black Shark 2 ) जा रहा था। वहीं इसका 12जीबी रैम और 256जीबी स्टोरेज वाला वेरिएंट 44,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसे पहले 49,999 रुपये में बेचा जा रहा था।

Black Shark 2 की स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स

Xiaomi ने अपने लेटेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन Black Shark 2 में 6.39 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी है जिसका आस्पेक्ट रेश्यो19.5:9 और रेज्यूलेशन 1080×2340 पिक्सल है। शाओमी का दावा है कि कंपनी का ये स्मार्टफोन आई प्रोटेक्शन मोड को सपोर्ट करता है। फोन में पांचवी पीढ़ी का इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। शाओमी के स्मार्टफोन के रियर में ड्यूल (48+12 मेगापिक्सल) कैमरा सेटअप और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है।Xiaomi ने गेमिंग स्मार्टफोन Black Shark 2 में गेमर्स की जरूरत का ख्याल रखते हुए इस स्मार्टफोन में डेडिकेटेड मैमोरी क्लीन अप का बटन दिया है।

इसके साथ फोन में पहला स्मार्टफोन है जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ आता है यानी ज्यादा देर तक गेम खेलने के दौरान फोन में आने वाली हिटिंग की प्रॉब्लम से गेमर्स का सामना नहीं होगा। इसके साथ शाओमी ने अपने इस लेटेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए X-type स्मार्ट एंटीना +2 दिया है।गेम खेलन के दौरान बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए इस स्मार्टफोन में फ्रंट में ड्यूल स्पीकर सेटअप दिया है। ये स्पीकर स्टेंडर्ड स्मार्टफोन स्पीकर से 25% बड़े हैं।शाओमी ने अपने स्मार्टफोन में 4000mAh की बैटरी दी है जो 27W फास्ट चार्चिंग को सपोर्ट करता है।