PUBG मोबाइल जुलाई में पहली बार वर्चुअल कॉन्सर्ट की मेजबानी करने जा रहा है. अपने पहले वर्चुअल कॉन्सर्ट में वह ब्लैकपिंक- के-पॉप गर्ल बैंड के साथ आ रहा है. ब्लैकपिंक के दीवानों को लंबे समय से उसकी वापसी का इंतजार था. जुलाई में आ रहे इस वर्चुअल कॉन्सर्ट में ब्लैकपिंक बैंड अपना नया एलबम लॉन्च करेगा. बता दें कि ग्रुप का आखिरी एल्बम 2020 में आया था.

वर्चुअल प्लैटफॉर्म पर हो रहे इस कॉन्सर्ट को नॉर्थ और साउथ अमेरिका में 22-23 और 29-30 जुलाई को लाइव किया जाएगा. पूरी दुनिया के लिये कॉन्सर्ट 23-24 और 30-31 जुलाई को होगा.

PUBG मोबाइल ने ट्विटर पर ट्वीट किया है ‘BLACKPINK X PUBG MOBILE 2022 IN-GAME CONCERT: [THE VIRTUAL]’ Coming soon! North & South America: 22nd-23rd and 29th-30th July; Rest of the World: 23rd-24th and 30th-31st July.’

इससे पहले PUBG की प्रतिस्पर्धी माने जाने वाले Fortnite ने Travis Scott और Ariana Grande के साथ कॉन्सर्ट किया है. लेकिन Tencent समर्थित लोकप्रिय गेम के लिए यह पहली बार है. ब्लैकपिंक के साथ PUBG के इस कोलेबोरेशन के लिये नया स्पेशल ट्रैक और म्यूजिक वीडियो तैयार किया गया है.

पबजी मोबाइल ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि मुफ्त इन-गेम कॉन्सर्ट टिकट प्राप्त करने के लिए 15 जुलाई को गेम डाउनलोड करें और हमसे जुड़ें. 16 तारीख को कॉन्सर्ट रिसोर्स पैक डाउनलोड करें. अधिक जानकारी के लिए यहां बने रहें.

सेंसर टॉवर के अनुसार, अप्रैल में, PUBG मोबाइल दुनिया भर में लगभग 218 मिलियन डॉलर के सकल राजस्व के साथ दूसरा सबसे अधिक कमाई करने वाला मोबाइल गेम था.