नई दिल्ली: चीन की स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने बुधवार को अपने नए ब्रांड एंबेसडर के रूप में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को चुना है. सलमान ब्रांड के आगामी डिवाइस रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो को एन्डोर्स करेंगे.

Welcoming @BeingSalmanKhan as the ambassador of @realmemobiles!

Now it’s time to make it grander! Unveiling 64MP #ProCameraProDisplay with #realme6 & #realme6Pro.

Witness the launch live at 12:30 PM, 5th March.

Know more: https://t.co/83RpVna6dw pic.twitter.com/V5w53O1Qow

— realme (@realmemobiles) February 26, 2020