Flipkart पर बिग बिलियन डेज सेल (Big Billion Days sale) चल रही है और इस दौरान ई-कॉमर्स कंपनी स्मार्टफोन्स पर धांसू ऑफर दे रही है. खासतौर से अगर आप आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह सबसे अच्छा समय हो सकता है. क्योंकि फिलहाल आईफोन 13 की कीमत फ्लिपकार्ट पर 50000 हो गई है. बहुत से लोगों ने फ्लिपकार्ट से आईफोन 13 ऑर्डर किया, लेकिन उनके ऑर्डर कैंसल कर दिये गए.

सोशल मीडिया पर खरीदार यह शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने फ्लिपकार्ट से iPhone 13 की खरीदारी की और तीन दिन बाद उनका ऑर्डर ऑटो कैंसल हो गया. इंटरनेट पर ऐसी शिकायतों की भरमार है, जिसमें यह कहा गया है कि iPhone 13 ऑर्डर करने के बाद Flipkart पर उसे कैंसल कर दिया गया और रिफंड आने में सामान्य समय से ज्यादा वक्त लग रहा है.

iPhone 13 खरीदने वाले एक खरीदार ने Flipkart Big Billion Day sale के दौरान अपना अनुभव साझा किया है. यहां देखें.

I ordered iPhone 13 using @Flipkart but it got auto cancelled after 3 days. Tried calling customer care center but didn't get satisfactory answer. Please check @Flipkart pic.twitter.com/XfNptng5sh

