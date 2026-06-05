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चीनी ही नहीं अब गन्ने से पैदा होगी बिजली, मार्केट में आई नई टेक्नोलॉजी, जानिए कैसे करती है काम

Ethanol Engine: ब्राजील ने बिजली बनाने के लिए दुनिया के पहले इथेनॉल से चलने वाले इंजन का टेस्ट किया है. गन्ने से चलने वाला यह फ्यूल प्रोजेक्ट साफ एनर्जी को सपोर्ट कर सकता है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 5, 2026, 6:06 PM IST
Ethanol Engine
Ethanol Engine (Image: AI)

Ethanol Engine: अभी तो गन्ने से सिर्फ चीनी बनती थी लेकिन क्या आपको पता है आने वाले समय में इसकी मदद से बिजली की पैदावार होगी. दरअसल ब्राजील ने दुनिया का पहला इथेनॉल इंजन बनाया है. ये इंजन थर्मल पावर जेनरेशन के लिए तैयार किया है. जो पूरी तरह से इथेनॉल बेस्ड है. जहां भारत में इथेनॉल पेट्रोल और डीजल की खपत को कम कर रहा है वहीं अब इसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा. इस इंजन को लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि पावर ग्रिड के क्षेत्र में ये क्रांति ला सकता है. Interestingengineering.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये कारनामा ब्राजील के पर्नामबुको में सुएप II पावर प्लांट में किया गया है. यहां पर एनर्जी कंपनी सुएप एनर्जिया और फिनिश टेक्नोलॉजी फर्म वार्टसिला ने इस इथेनॉल प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन फेज पूरा किया है, इसके बाद ये दोनों कंपनियां असल जिंदगी में इसके ऑपरेशनल टेस्टिंग की तैयारी कर रही हैं.

इस प्रोजेक्ट का मकसद ये जानना है कि क्या इथेनॉल बिजली जेनरेशन के लिए एक सही फ्यूल के तौर पर काम कर सकता है. हालांकि अभी तक इथेनॉल का इस्तेमाल कारों और ट्रकों में फ्यूल के रूप में किया जा रहा था लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब बिजली प्रोडक्शन के लिए प्राइमरी फ्यूल के लिए इसका उपयोग किया जा रहा हो. इस प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों का मानना है कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में सुविधाजनक और सस्ती साबित हो सकती है.

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गन्ने से पैदा होगी बिजली

रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रोजेक्ट में एक मॉडिफाइड वार्टसिला 32M इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो ब्राजील के गन्ने से बने इथेनॉल पर काम कर सकता है. इस डेमोंस्ट्रेशन में आने वाले सालों में हजारों घंटे की टेस्टिंग शामिल होगी, जिससे परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, एमिशन और इकोनॉमिक्स पर डेटा मिलेगा. ब्राजील इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए खास जगह पर है. यह देश गन्ने से बने इथेनॉल का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और यूजर है और इसने इथेनॉल प्रोडक्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में दशकों लगाए हैं. हालांकि, उस फ्यूल का जादातर हिस्सा ट्रेडिशनल रूप से ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इस्तेमाल होता रहा है.

इथेनॉल को विकल्प के रूप में क्यों देखा जा रहा है?

मॉडर्न पावर ग्रिड के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है रिलायबिलिटी और डीकार्बोनाइजेशन के बीच बैलेंस बनाना. सोलर पैनल तभी बिजली बनाते हैं जब सूरज चमकता है, जबकि विंड टर्बाइन मौसम के हालात पर निर्भर करते हैं. बैटरी स्टोरेज कुछ कमियों को पूरा करने में मदद कर सकता है, लेकिन कई मार्केट में लंबे समय तक एनर्जी स्टोरेज महंगा बना हुआ है. इस वजह से यूटिलिटीज और पॉलिसी बनाने वालों ने कम कार्बन वाले फ्यूल खोजने शुरू कर दिए हैं जिन्हें स्टोर किया जा सकता है और जब भी बिजली की डिमांड बढ़े तो इस्तेमाल किया जा सकता है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के नेट ज़ीरो एमिशन सिनेरियो के अनुसार, 2030 तक ग्लोबल बायोएनर्जी जेनरेशन में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है क्योंकि देश ग्रिड रिलायबिलिटी बनाए रखते हुए एमिशन कम करने के लिए और टूल्स ढूंढ रहे हैं.

एनर्जी ट्रांजिशन के लिए किया गया टेस्ट

यह प्रोजेक्ट अब अपने सबसे जरूरी फ़ेज़ में आ गया है. लैब के बाहर टेक्नोलॉजी को साबित करना. सुएप एनर्जिया के मुताबिक, फ़ोकस पावर जेनरेशन परफॉर्मेंस को वैलिडेट करने, इकोनॉमिक वायबिलिटी दिखाने और यह तय करने पर होगा कि क्या इथेनॉल भविष्य के बिजली सिस्टम के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन सकता है. इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स ब्राज़ील के गन्ना सेक्टर पर भी बड़े असर देख रहे हैं. अगर इथेनॉल से बिजली जेनरेशन कमर्शियली वायबल हो जाता है, तो यह देश के सबसे जरूरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में से एक के लिए एक एक्स्ट्रा मार्केट बना सकता है और साथ ही घरेलू एनर्जी सिक्योरिटी को भी मज़बूत कर सकता है. इथेनॉल आखिरकार एक बड़ा पावर-जेनरेशन फ्यूल बनेगा या नहीं, यह अभी भी पक्का नहीं है. हालांकि, पर्नामबुको प्रोजेक्ट इथेनॉल को ट्रांसपोर्टेशन से आगे बढ़ाकर बिजली सेक्टर में लाने की अब तक की सबसे बड़ी कोशिशों में से एक है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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